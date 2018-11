VIDEO: Un joven sirio ejecutó “por honor” a su hermana y conmociona al mundo

El video fue difundido y las imágenes conmocionan al mundo. La víctima del cruel asesinato se llamaba Rasha Bseis. Antes de ser acribillada, quien tiene la cámara en sus manos graba el rostro de terror de la joven que estaba acurrucada contra una pared.

Algunos medios señalaron que el joven asesinó a su hermana para “limpiar el honor de la familia”. Pero hay varias versiones. Mientras unos indicaron que la joven tenía relaciones con un oficial turco, otros señalaron que un militar de Turquía la habría violado y difundido sus fotos en línea, indicó RT. La secuencia la habría grabado un amigo del homicida en la ciudad de Yaráblus (Alepo, Siria).

El hermano y asesino de Rasha es combatiente de una organización rebelde respaldada por Turquía y que EEUU apoyaba hasta 2017 denominada ELS. Mustafa Sejari, portavoz de la agrupación militar, aseguró al diario británico The Guardian que investigan el caso y lo catalogó “contrario a sus principios”. Sin embargo, hasta el momento el joven sigue en libertad.

A man named Bashar Bseis killed his sister yesterday to “wash his honor”. He did it live on Facebook.

Yet another honor crime in Syria.

You will not be forgotten, Rasha Bseis. Rest in peace. I am so sorry you were born in such a world. I’m sorry for all of us. pic.twitter.com/WDqJHXDOX2