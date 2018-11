CambiaElTrato Mirá el video que realizaron dos actores en contra del acoso callejero

Somos todos conscientes de que el acoso callejero existe y a diario se pueden conocer caso de muchas mujeres que lo sufren. Es por eso que una conocida casa de cosméticos lanzó la campaña #CambiáElTrato que consiste en una serie de spots con el objetivo de cumplir con la “promesa de erradicar la violencia hacia las mujeres”. El primero en difundirse en redes sociales es sobre el Acoso callejero y rápidamente se hizo viral.

El video pone en escena a dos amigos en moto. Uno de ellos le grita a una chica -fuera de cuadro-: “Ah bueno, estás para el secuestro. ¿Sabés todo lo que te haría?”.

El segundo, en tanto, intenta frenarlo: “Boludo, para un poco! No te das cuenta que la asustás a la chica”. La conversación continúa un tramo hasta que el primer amigo entra en razón.La campaña define acoso sexual callejero como “prácticas físicas o verbales, de naturaleza o connotación sexual ejercidas por una o varias personas en espacios públicos -tales como la vía pública, los medios de transporte o las plazas- hacia otras personas que no desean o que rechazan estas conductas”.

Además, explica que “no es deseado ni consentido” por las víctimas y que afecta su dignidad y derechos. Además, puede crear en las mujeres “intimidación, degradación, humillación, creándose un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público”.

"Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. Por lo menos, empezá compartiendo este video", finaliza el spot.

Además, de los spots de acoso callejero, la campaña #CambiáElTrato que puede consultarse en incluye spots y material sobre Violencia Sexual Digital y Violencia doméstica. La Fundación Avon realizó esta campaña junto a La Casa del Encuentro, Naciones Unidas y el Instituto nacional de las Mujeres. -