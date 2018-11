"Tenemos mucha fe en que se encuentre al submarino"

Hoy se cumple un año de la desaparición del submarino ARA San Juan, en el que navegaban siete tripulantes salteños. Sus familiares se aferran a los últimos recuerdos y a la esperanza de saber lo que pasó.

"Los días pasan como si nada, y uno sigue pensando que en algún momento va a volver, que lo vamos a tener en nuestra familia. Tengo mucha fe en que ellos están vivos", dijo a El Tribuno Faustino Arjona, padre de Ramiro, el maquinista del sumergible de la Armada.

Uno de los hijos de Faustino, Fernando Arjona, es suboficial de Marina y participa actualmente como veedor en la búsqueda que realiza el buque Seabed Constructor, de la empresa estadounidense Ocean Infinity, desde el 8 de septiembre. Mantiene a su padre al tanto de los avances mediante WhatsApp, detalle por detalle.

"Hace 15 minutos mi hijo Fernando me escribió un mensaje que dice que en 50 minutos están por llegar al lugar que la jueza ordenó para largar los robots AUV (Vehículos Autónomos Submarinos)", relató ayer a la mañana.

Se trata del área en la que sonaristas de una corbeta dijeron haber escuchado "golpes de casco".

"Los ruidos fueron detectados en febrero pasado y en un primer momento dieron por sentado que eran de una ballena. Pusieron esa excusa. Pasó el tiempo, hubo una denuncia y quedó plasmado en una causa judicial. Los dos jóvenes sonaristas declararon ante la jueza a cargo que lo que escucharon fueron golpes de casco de submarino y no una ballena", puntualizó Arjona.

Tras los pedidos de familiares, la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ordenó el jueves de la semana pasada que el Seabed Constructor se desplace hasta el lugar antes de retornar a la base. El Estado le pagará a la firma estadounidense solo si logra encontrar al submarino ARA San Juan.

"Muchas versiones"

"Tenemos mucha fe en que se encuentre el submarino para saber la verdad y para poder decir que ya lo perdí a mi hijo o quizá no se encuentra nada porque ellos están en otro lado. Hay muchas versiones. Una es que los pueden haber tomado como rehenes. Pienso que tal vez se pasaron de las aguas argentinas. Los videntes dijeron en febrero que los chicos están vivos en una isla. Nosotros tenemos dudas porque no sabemos contra quien los mandó la Armada, cuál era su misión. Solo Dios sabe", sostuvo Faustino Arjona.

El hombre criticó el accionar del Gobierno nacional y de la Armada. "Tenemos la sensación de que no los quieren encontrar. No hicieron nada. Desde el comienzo nos mintieron. No sé si el presidente Mauricio Macri sabe lo que sabe el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y la Armada. No sé si realmente el Presidente sabe toda la verdad. Cuando visitó Quijano, desgraciadamente no pude llegar a hablar con él. Quería transmitirle este sentimiento de padre que tengo", hizo hincapié.

Faustino extraña la sonrisa de su hijo Ramiro. "La última foto que tengo de él es de cuando llegó a Ushuaia y estuvo con su hermano viendo un partido de fútbol. Él me la mandó. Nunca estuvo de mal humor, siempre sonriente", recordó.

Agregó que cuando su hijo hizo los cursos de la Armada, debido a sus notas sobresalientes le dieron a elegir si deseaba ser destinado a Mar del Plata o Ushuaia, y él eligió la primera opción y la carrera de submarinista. "Nosotros le decíamos que elija otra, pero a él le gustaba esa", relató.

"Si murió en su trabajo quizá es la ley de la vida. Cada ser humano corre riesgos laborales, pero queremos que los encuentren para poder poner una flor en sus tumbas. Ahora estamos a la deriva", finalizó.

Desesperación

El submarino ARA San Juan perdió contacto con la Armada Argentina el 15 de noviembre de 2017, pasadas las 7, en aguas del mar argentino, con 38 tripulantes y 6 buzos tácticos a bordo.

El hecho trascendió recién a la noche siguiente y fue informado oficialmente dos días después, en un comunicado que sostenía que se había iniciado el protocolo de búsqueda y rescate.