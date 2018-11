Derechos de la niñez

El avance en la designación de la figura del defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una batalla ganada a su favor. En el 2005 nuestro país sancionó la ley 26.061, una ley que nos permite "garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos de niños, niñas y adolescentes", pero que no asegura su ejecución ni una respuesta concreta. Después de 13 años, estamos saldando una deuda del Estado con la niñez y con el ejercicio pleno de sus derechos. El 28 de septiembre, 53 postulantes rindieron el examen, que contó con el asesoramiento técnico de las defensorías, de la Coneau y del Instituto Interamericano del Niño. En la etapa final en la que 14 presentes expusieron su plan de trabajo que tenía como principal premisa promover y proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes; y controlar el cumplimiento efectivo de estos dentro de los tres poderes y en el ámbito público no estatal. Como parte de la comisión bicameral, estoy orgullosa de haber iniciado este proceso y de finalmente encontrarnos, después de mucho trabajo, en la etapa final. Esto no solo va a garantizar a los más chicos una infancia plena de derechos, sino que también nos marca un precedente para avanzar en proyectos a nivel nacional que en lo personal vengo trabajando, como la reglamentación del abogado de Niños, Niñas y Adolescentes, figura clave en los procesos judiciales y la creación de un Registro Nacional de Abogados especialistas en niñez. Asimismo, el proyecto del sistema de indicadores de derechos de niños, niñas y adolescentes que cubra la necesidad de contar con datos estadísticos confiables, centralizados y actualizados que nos permitan pensar seriamente políticas a futuro.

Es nuestro gran desafío llevar adelante políticas públicas que protejan los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes; su responsabilidad es jugar, sonreír, aprender, crecer y la nuestra es darles todas las herramientas para que puedan hacerlo en condiciones de igualdad y respeto.

Defensor del Niño Ya, una deuda que estaba pendiente, un compromiso que está asumido.