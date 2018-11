Se cansaron de esperar una obra y tomaron la escuela

Hace tres años que los papás de los niños que asisten a la escuela del paraje Yariguarenda -Virgen de la Peña- esperan por la concreción de la obra de un comedor para que sus hijos dejen de tomar el desayuno como lo muestra la fotografía: debajo de un árbol.

Por ese motivo en la mañana de ayer literalmente tomaron el edificio e impidieron que ingrese el personal docente para el dictado de clases; solo ingresaron los encargados del comedor que prepararon el desayuno para que los niños, muchos de los cuales llegan desde un kilómetro y medio de distancia o más, pudieron trabajar normalmente.

Cerca de las 9 se hizo presente en el lugar la supervisora Teresa Mustafá. "La obra está parada y les expliqué que todo depende de Arquitectura de la Provincia. La arquitecta Carolina Martínez, la directora de ese organismo, me explicó sobre la refacción y reconstrucción de la obra pero la empresa que tenía que hacerla no cumplió; se tenía que presentar a terminar los trabajos pero no lo hizo, por tanto, pienso que Infraestructura de la Provincia tomará las medidas pertinentes. Los padres tienen razón porque es mucho tiempo, pero seguramente van a tener que seguir esperando un poco más", consideró.

La directiva explicó que "donde funcionaba el comedor está cerrado por prevención, pero los chicos almuerzan en las aulas, nunca se les cortó el comedor. Todo está en conocimiento de la gente de infraestructura".

Durante la jornada del martes los padres permanecieron con la misma postura y en las últimas horas esperaban alguna comunicación que les confirmara el inicio de las obras.

Lamentablemente, hasta ayer a última hora no ocurrió lo que esperaban. Seguirán sirviendo las comidas, como muestran las fotografías, hasta tanto las autoridades respondan a esta solicitud que lleva tres años de tensa espera entre los padres, los chicos y la comunidad educativa de la escuela de Yariguarenda, que se vio conmocionada en los últimos días por la amenaza de un dique natural que se formó en las montañas por un alud de barro y rocas gigantes.