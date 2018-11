La empresa Ocean Infinity “replantea áreas de búsqueda”    

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la causa por la desaparición del ARA San Juan, se refirió ayer a la búsqueda que lleva adelante la empresa Ocean Infinity. “A lo mejor ellos teniendo la mejor tecnología pensaron que iban a arribar a un resultado positivo en un término más corto, y hoy están replanteándose las áreas de búsqueda”, sostuvo.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo en tanto que las esperanzas “están intactas”.

“O no lo pudieron encontrar por la complejidad del lecho marino y está ahí; o puede que no sea este el lugar, sino otro siguiendo la ruta hacia Mar del Plata, más al noreste. De proseguir, se van a replantear muchas cosas, porque ellos también están de algún modo desconcertados”, aseguró Yáñez.

En ese sentido, la magistrada dijo que las dos veces que mantuvo reuniones con personal de la firma estadounidense hizo “hincapié en la necesidad de confirmar o descartar que estuviese en las coordenadas donde se habrían escuchado los golpes contra el casco”, tal como reportaron tres sonaristas. Ese punto será inspeccionado en las próximas horas por el buque Seabed Constructor según informó la empresa en las últimas horas.

“Hay muchos que dicen que es imposible que esté en esa ubicación. Pero si fuera así se abre todo un nuevo planteo de hasta dónde llegó y en qué condiciones. Yo no me voy a privar de que lo puedan encontrar‘, concluyó Yáñez.

El ministro de Defensa dijo el lunes que las esperanzas de encontrar al submarino “están intactas”, y adelantó que es “muy probable” que el buque de la compañía Ocean Infinity reanude en febrero la búsqueda de la nave en la zona donde su tripulación mantuvo la última comunicación antes de su desaparición el 15 de noviembre de 2017.

“Es muy probable que hagamos un acuerdo”, dijo Aguad en diálogo con radio La Red.