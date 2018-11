La última e impresionante transformación de Russell Crowe

Lo hemos visto con casi todos los estilos: delgado, musculoso, barbudo, con sobrepeso y hasta pelado. Russel Crowe parece no tener límite a la hora de ponerse en la piel de un personaje, y así es como sigue sorprendiendo cada vez que un rol lo desafía a cambiar su aspecto.

Ahora el ex Gladiador se está volviendo viral tras concerse las imágenes de su último papel, el del magnate de la comunicación Roger Ailies, protagonista de la historia que contará la serie La voz más alta de la sala (The Loudest Voice in the Room).

En otra piel

Pelado, gordo y avejentado, Crow está irreconocible, y quienes suspiraron por su sex appeal en el pasado, hoy se preguntan si hay forma de recuperar la figura con semejante cambio físico.

El personaje que interpreta el actor es un directivo de la cadena estadounidense Fox News, quien tuvo gran influencia en la política norteamericana y que falleció el año pasado, después de trabajar como asesor de campaña del presidente Donald Trump.