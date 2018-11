Conmebol ratificó la suspensión de Gallardo y no podrá estar en el banco

La Cámara de Apelaciones de la Conmebol rechazó el recurso presentado por River y ratificó que Marcelo Gallardo deberá cumplir tres fechas de suspensión.

Con este escenario, Gallardo no podrá estar en el banco de suplentes en la revancha ante Boca, el sábado 24 a las 17, aunque sí tendrá la posibilidad de ingresar al Monumental, algo que tuvo prohibido en la Bombonera.

El Muñeco no podrá tener ningún tipo de comunicación con su cuerpo técnico ni acceder al vestuario y tampoco dar la conferencia de prensa post partido.

En el partido de ida, Boca y River igualaron 2 a 2 y el ganador de la Copa Libertadores de América se definirá en el Monumental.

Si bien el millonario puede apelar la sanción ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), todavía no existe una decisión tomada del equipo de abogados que lidera Gonzalo Mayo.

En caso de ganar la Libertadores, el castigo para Gallardo no se hace extensivo para el Mundial de Clubes debido a que es una competencia organizada por FIFA y la determinación sobre el entrenador fue tomada por Conmebol. .

Gallardo fue sancionado por el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano debido a que, a pesar de tener una fecha de suspensión, utilizó un handy para comunicarse con sus ayudantes en la revancha frente a Gremio, por las semifinales.

En ese partido, además, ingresó al vestuario en el entretiempo y una vez finalizados los noventa minutos a pesar de tenerlo prohibido.

Por tal motivo, Conmebol le aplicó cuatro fechas de suspensión con la particularidad que la primera incluía la veda para concurrir a la cancha de Boca.