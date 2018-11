Amplían el procesamiento a Daniel Passarella

El juez en lo criminal Fernando Mario Caunedo amplió el procesamiento del exjugador de futbol y expresidente de River Plate Daniel Passarella en la causa en la que se investiga por supuestos ilícitos con fondos del club, confirmaron hoy fuentes vinculadas a la causa penal.

Las resoluciones, porque hubo otros procesamientos, “ya fueron notificadas a las defensas”, que ahora disponen de tres días para apelar y pedir a la cámara del fuero que revoque las medidas.

Passarella, el ex vicepresidente del club millonario Diego Turnes y quienes estaban a cargo de la tesorería del club Hugo Carreras y Daniel Mancusi, fueron procesados por administración fraudulenta, un ilícito con pena máxima de seis años de prisión.

En el sumario penal, impulsado en los últimos años por las actuales autoridades de River, se investiga el manejo de fondos que habrían sido utilizados para una finalidad distinta a la que se hizo figurar en documentos y asientos contables.

Entre las operaciones denunciadas como irregulares figuran la transferencia de jugadores, pagos millonarios por supuestas deudas a ex futbolistas y por servicios que el club al parecer no recibió.

En los procesamientos anteriores (que incluyeron a otra decena de involucrados y fueron confirmados en diciembre de 2016 por la cámara nacional en lo criminal), se mencionó también la supuesta entrega de entradas a “barras bravas” para su posterior reventa.

Entonces la Sala V de la Cámara sostuvo que las “maniobras que habrían llevado a cabo directivos del club en connivencia con terceros ajenos a la institución” consistieron en “el desvío subrepticio y sistemático de entradas para presenciar los encuentros futbolísticos” en los que River jugaba como local.