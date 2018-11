La Selección argentina se prueba esta noche con México

Una prueba más. La Selección argentina recibirá hoy a la de México en el estadio Mario Alberto Kempes, en el primero de los dos encuentros amistosos en el marco de la doble fecha FIFA. El partido se desarrollará desde las 21 en la capital cordobesa, con transmisión de TyC Sports.

El choque ante el "Tri" marcará la primera presentación del entrenador interino, Lionel Scaloni, ante al público argentino, ya que los choques anteriores se dieron fuera del país: 3-0 ante Guatemala y 0-0 frente a Colombia, en Estados Unidos, y 4-0 sobre Irak y la caída 0-1 ante Brasil, ambos en Arabia Saudita.

De cara al quinto amistoso al frente del seleccionado y ante la ausencia de Franco Armani en la lista de convocados por su participación con River en las finales de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, Scaloni decidió que el arquero sea Agustín Marchesín (América de México).

Sergio Romero, actual arquero del Manchester United y ex Racing Club, es casi una fija para ocupar el arco argentino en la revancha del próximo martes en Mendoza, más allá que en la práctica de ayer el técnico Scaloni le dio rodaje a Paulo Gazzaniga (Tottenham Hotspur).

En la zaga central hará su debut el defensor Juan Marcos Foyht, ex Estudiantes de La Plata y actualmente en el Tottenham de Inglaterra. junto a Ramiro Funes Mori, mientras que Renzo Saravia y Nicolás Tagliafico cubrirán los costados de la defensa, por derecha e izquierda, respectivamente.

Foyth, de 20 años, abandonó la última práctica previa al partido de mañana ante México por un corte en el pómulo que sufrió tras chocar con Walter Kannemann, del Gremio de Brasil, en un ejercicio de pelota parada, no obstante será de la partida ante los.

En la zona del mediocampo, Scaloni optará por una línea de tres volantes conformada por Leandro Paredes como volante central y Giovani Lo Celso y Marcos Acuña, por el andarivel izquierdo y derecho, respectivamente.

Como responsable de la generación de juego y como nexo entre los mediocampistas y delanteros estará Paulo Dybala, de la Juventus.

La delantera argentina estará integrada por el ex delantero de Racing, hoy en el Inter, Lautaro Martínez y por Angel Correa, del Atlético Madrid.

Mauro Icardi, también del Inter de la liga de Italia será titular el próximo martes en la revancha en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Por el lado de México, el técnico Ricardo Ferreti, interino al igual que su colega Scaloni y quien podría ser sucedido por el argentino Gerardo Martino, le dará minutos a los futbolistas que se desempeñan en el fútbol europeo para que luego del primer choque ante Argentina puedan regresar a sus respectivos clubes.

Entre esos futbolistas se destacan Guillermo Ochoa (Standard Lieja, Portugal), Miguel Layún (Villarreal, España), Diego Reyes (Fenerbahçe, Turquía), Néstor Araujo (Celta de Vigo, España), Erick Gutiérrez (PSV, Holanda), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt, Alemania) y Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra).

El historial entre ambos seleccionados registra un total de 28 encuentro con 12 triunfos para Argentina, cuatro victorias para México y 12 empates.



Probables formaciones

Argentina: Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Juan Foyth, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Paulo Dybala; Lautaro Martínez y Angel Correa. DT: Lionel Scaloni.

México: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Edson Álvarez, Néstor Aráujo, Jesús Gallardo; Diego Reyes, Víctor Guzmán, Érick Gutiérrez; Javier Aquino, Marco Fabián y Raúl Jiménez. DT: Ricardo Ferretti.

Árbitro: A confirmar - Estadio: Mario Alberto Kempes - Hora: 21 - TV: TyC Sports.