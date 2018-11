Ramasco le da forma a Gimnasia y Tiro

Fue una semana distinta para Gimnasia y Tiro, que arrancó con la salida de Víctor Alfredo Riggio de la dirección técnica y con al asunción de Daniel Ramasco como flamante entrenador.

El albo se juega más que tres puntos este domingo, a las 17.30, en el Gigante del Norte, donde recibirá a Altos Hornos Zapla, rival directo en su lucha por mantener la categoría.

Sin lugar a dudas que será una verdadera “final” para el millonario, que está obligado a no resignar más puntos de local si quiere seguir en el Federal A.

En su primera práctica de fútbol formal, Ramasco realizó dos variantes con respecto al equipo que fue goleado en Chaco por Sarmiento. El ingreso de Sergio Salto por Matías Rosso y Diego Martínez por Juan Manuel Cobelli.

El entrenador también cambió el esquema y la posición de algunos jugadores, por ejemplo pasó a Jaoquín Iturrieta al sector derecho del mediocampo y volvió a posicionar a Luciano Herrera como delantero (había jugado de volante por izquierda el último partido).

El equipo que paró ayer Ramasco fue con: Mauro Leguiza; Jonathan Hereñu, Álvaro Cazula, Marcos Benítez y Fabio Giménez; Joaquín Iturrieta, Pablo Agüero, Sergio Salto; Emiliano Morete; Luciano Herrera y Diego Martínez.

La falta de goles es lo que más preocupa al cuerpo técnico y por eso apostará nuevamente a dos delanteros con referencia en las áreas como Herrera y Martínez.

El albo sabe que se encuentra en una posición alarmante y si bien no está último en la zona 4, está entre los ocho peores promedios del Federal A y si hoy terminara el campeonato, Gimnasia estaría perdiendo la categoría.

Ramasco está al tanto de la situación y por eso quiere levantar al equipo tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

El plantel volverá a los entrenamiento hoy por la mañana en el Gigante del Norte, donde el técnico volverá a parar al equipo ideal para recibir a los jujeños.

Dicha práctica será a puertas cerradas, ya que el flamante entrenador quiere estar en todos los detalles a la hora de planificar el once ideal.

Alcanzapelotas femeninas frente a Zapla

La Selección argentina de fútbol femenino clasificó en el repechaje al dejar afuera a Panamá tras ganar 4 a 0 en la ida en Buenos Aires y empatar 1 a 1 en Centroamérica, para clasificar al Mundial de Francia que se disputará el próximo año.

Tras conseguir la clasificación, la Asociación del Fútbol Argentino decidió que todos los equipos que hagan de local este fin de semana en todas las categorías del fútbol argentino deberán disponer de una o más mujeres alcanzapelotas.

Como Gimnasia y Tiro será local el domingo, a las 17.30, frente a Altos Hornos Zapla la dirigencia seguramente buscará las chicas del fútbol femenino del albo para que se encarguen de pasar las pelotas durante el partido.

Esta medida de inclusión fue celebrada por todos y es un puntapié para que las mujeres tengan otro rol en el ambiente del fútbol.

Aún no se definió la cantidad de chicas que estarán el domingo, pero la dirigencia ya está al tanto de esta medida para el fin de semana.