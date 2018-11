Aguas del Norte se defiende: "Las obras están en marcha"

Esta semana se presenta con temperaturas un poco más agradables y llevaderas que la anterior, que fue infernal, pero la llegada del verano la hará cambiar en unos pocos días y con eso volverá el drama histórico de la falta de agua. Interrupciones y cortes totales durante las horas del día y la baja presión son una constante en el norte de la provincia, situación que se repite año tras año y que pareciera no tener solución. Para las autoridades de la prestataria del servicio Aguas del Norte, apenas finalizadas algunas de las obras en ejecución se podrá notar la diferencia en la calidad del servicio.

Nueva planta potabilizadora

Juan Bazán, gerente de servicios de Aguas del Norte, explicó cuáles son las obras que la prestataria lleva adelante en el norte de la provincia donde se registra "un problema histórico en relación con el servicio y la situación al menos en los últimos meses no ha cambiado mucho, ya que las obras que están en curso todavía no han sido habilitadas, a pesar de estar con un avance importante. La realidad es que hasta que no se habiliten la situación no mejorará", consideró.

En esa línea, Bazán detalló que "el tema del recurso de amparo (presentado por legisladores por San Martín para exigir un servicio más eficiente) es un tema ya superado porque ese aspecto judicial fue resuelto por la jueza (Carmen) Juliá. Nosotros por nuestra parte seguimos adelante con todas las acciones emergentes pero, básicamente, con las obras que están en ejecución para superar esta deficiencia en el servicio que es histórica".

El gerente de servicios precisó que "se licitó y se adjudicó la obra de la nueva planta potabilizadora de Tartagal que la ejecuta la empresa Garín Construcciones; por otra parte, se licitó y adjudicó una nueva obra cuyo monto ronda los 20 millones de pesos para abastecer toda la zona de barrio 9 de Julio y comunidades aledañas, en la zona oeste de Tartagal. Esa obra era un compromiso del gobernador de la Provincia desde principios de este año cuando junto al exintendente Sergio Leavy se acordó esta propuesta para solucionar el inconveniente de ese sector de la ciudad. La obra fue adjudicada a la empresa Incovi y está en la etapa final de presentación de proyecto. Se trata de una cañería que irá desde la cisterna de Villa Gemes a lo largo de unos tres kilómetros aproximadamente para abastecer 9 de Julio y comunidades aledañas, que son las que se ven más perjudicadas. Esperamos que para el próximo año todas esas comunidades ya tengan resuelto el problema de agua".

Acueducto Yacuy - Tartagal

Bazán precisó además que "la obra de construcción del acueducto Yacuy- Tartagal continúa y se está construyendo una nueva cisterna en Villa Gemes, que va a duplicar la capacidad de reserva en ese sector de Tartagal. Si bien todo lo previsto avanza a buen ritmo, en esta época de lluvia el proceso será más lento, pero las obras se van a terminar en el tiempo que estaba previsto. Como las grandes lluvias generan una serie de inconvenientes que terminan afectando el servicio, es que hemos diseñado esa nueva planta potabilizadora en Tartagal para poder contrarrestar los inconvenientes que producen las crecidas de los ríos y la turbiedad, consecuencia del arrastre de grandes volúmenes de sedimento. Estimamos que con esa nueva instalación que se habilitará en 2019 este inconveniente quede superado".

Para sumar más agua a todo el sistema Itiyuro, Bazán dijo que "tenemos previsto perforar un nuevo pozo en Yacuy mientras seguimos estudiando las fuentes y los diferentes acuíferos para fortalecer todo este sistema desde la zona de El Limón, al norte hasta Tartagal inclusive, y que abarcan otras cuencas además de Yacuy como Capiazuty, Vespucio y El Aguay. En todas ellas analizamos en forma permanente nuevas y distintas formas de abastecimiento para sumar a las que están ya en ejecución".