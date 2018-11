Una multitud marchó pidiendo justicia por la muerte de Daniel Yari

Unas 500 personas respondieron a la convocatoria realizada por los familiares de Daniel Yari, un joven de 31 años que perdió la vida al ser atropellado por una mujer que conducía su automóvil en estado de ebriedad. Exhibiendo carteles donde expresaban su dolor y su repudio a la decisión de la jueza de Garantías Dra. María Edith Rodríguez, al dejar en libertad a Silvina Rodríguez, sindicada como la responsable del accidente que le arrebató la vida a Daniel.

El trágico hecho tuvo lugar el pasado 21 de septiembre alrededor de las 6 de la mañana, cuando la joven víctima se trasladaba en su moto sobre la ruta nacional 34, con destino a su trabajo en una empresa del Parque Industrial de Gemes.

Silvina Rodríguez, según lo que se pudo saber sobre el accidente, salió de un comercio ubicado a la vera de la ruta nacional a medio kilómetro del acceso sur a la ciudad, donde estuvo consumiendo bebidas alcohólicas, al llegar a un sector conocido como El Codito, realizó una inexplicable maniobra debido a los 2,49 grados de alcohol en sangre, cruzándose imprevistamente hacia el carril contrario por donde circulaba Daniel, produciéndose una colisión frontal, lo que provocó el fallecimiento del joven trabajador momentos después de arribar al hospital Castellanos. La irresponsable conductora se dio a la fuga junto con sus acompañantes, siendo detenida horas más tarde por personal policial, en una vivienda del barrio Naranjito.

Silvina Rodríguez quedó detenida y se esperaba por su procesamiento, sin embargo la jueza de Garantías María Rodríguez le otorgó la libertad dejándola al cuidado de un hermano suyo, quién se la habría llevado a un domicilio en San Lorenzo, "no entendemos porqué la jueza hizo esto, estaba muy alcoholizada y se dio a la fuga tras matar a mi hermano, cómo podemos creer en la Justicia, nosotros quedamos destrozados, la mujer de mi hermano y su hijita de solo 5 años quedaron totalmente desamparadas, era una persona muy tranquila, trabajadora y responsable, estaba yendo a su trabajo cuando lo mataron, mientras que esa mujer estaba bebiendo como lo hacía siempre, según nos dijeron desde la Dirección de Tránsito, no sería la primera vez que manejaba alcoholizada, ya le habrían quitado el carné en una oportunidad por esta razón, es decir que tenía antecedentes no deberían haberla dejado en libertad", expresó Martín Yari.

La marcha fue muy tranquila solo se podían escuchar los golpes de las palmas de las manos, hubo unos minutos de tensión cuando pasaron frente a la Fiscalía local, donde hubo expresiones verbales pidiendo por justicia. La marcha se reanudó con dirección hacia el Concejo Deliberante donde se los ediles participaban de una sesión ordinaria, la sesión se interrumpió por algunos minutos y los manifestantes fueron escuchados por el cuerpo de concejales, solicitándoles acciones concretas para evitar nuevos accidentes. Cabe recordar que hace un mes aproximadamente fue aprobada una ordenanza sobre Tolerancia Cero de Alcohol y se incrementaron sustancialmente los controles vehiculares.

"Me duele en el alma lo que le pasó a Daniel, yo lo quería como a un hijo, era una excelente persona cuidaba constantemente de su familia, hay una niñita de 5 añitos que pregunta por él, no puede ser que la responsable de tanto dolor ahora esté suelta, por esa razón marchamos, para que haya justicia, que su muerte no quede impune como veo le pasó a varias familias que hoy nos están acompañando" expresó la señora Agustina Robles mamá de Jorgelina (29) esposa de Daniel Yari. De la marcha participaron las Madres del Dolor, integrada por personas que perdieron algún familiar en accidentes de tránsito y que tampoco encontraron Justicia.