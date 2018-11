Entidades árabes en Argentina denuncian "persecución a la comunidad islámica"

El presidente de la Confederación de Entidades Argentino Árabes (Fearab), Adalberto Assad, expresó que hay una "persecución hacia la comunidad islámica" y reclamó "frenar" esa situación. Adelantó que presentará una denuncia contra el Estado.

"Somos argentinos, somos parte del tejido social argentino", enfatizó Assad, quien señaló que con las detenciones y allanamientos en el marco de una investigación por presuntos vínculos de personas con Hezbollah "se genera un caos".

Assad se acercó hasta el domicilio de Emilio Lamarca 405, en esta capital, donde se registraba un allanamiento y formuló declaraciones periodísticas en las que indicó que la comunidad islámica está "pasando un momento muy difícil que nadie quiere pasar".

Adalberto Assad, presidente de la Confederación de Entidades Argentino Árabes

"Es difícil confundir a un musulmán practicante argentino y vincularlo con terrorismo", señaló Assad, quien aseguró que "el Islam es paz".

Consideró además que a partir de este tipo de operativos policiales "los costos los paga una comunidad, la comunidad árabe; somos gente de paz, trabajadora, gente que vive en el día a día".

Más allanamientos

El juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, ordenó hoy un nuevo allanamiento en una vivienda del barrio de Floresta en el marco de la causa por la que fueron detenidos dos jóvenes acusados de tener vínculos con la organización Hezbollah.

El operativo, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, tuvo lugar en una vivienda ubicada en Emilio Lamarca 405, y en el lugar protestaron familiares de los sospechosos, en medio de forcejeos con los efectivos.

La causa tiene secreto de sumario, por lo que no se confirmaron detalles, aunque trascendió que el allanamiento estaba relacionado a una persona cercana a los hermanos detenidos este jueves.

La denuncia original fue hecha por la DAIA, en base a un correo electrónico anónimo, que terminó con la detención de Kevin y Axel Abraham Salomon, de 25 y 23 años, de nacionalidad argentina.

Ese mensaje alertaba sobre una persona "que sería partidaria del grupo terrorista y habría recibido entrenamiento militar en distintos viajes por Medio Oriente".



Pedido rechazado

Este viernes, la defensa de los jóvenes pidió la excarcelación pero el planteo les fue rechazado por el Juzgado, en tanto que sus padres rechazaron las acusaciones y afirmaron ante la prensa que no son "terroristas".

"Somos musulmanes, no terroristas. Las armas fueron herencia de un abuelo y estaban guardadas", aseguró Paola, la madre de los hermanos.

En declaraciones a la prensa en su domicilio, Marcelo, el padre, sostuvo: "Es una denuncia anónima, no sabemos quién fue. Cualquiera puede hacer una denuncia y arruinarle la vida a dos personas. Mis hijos son inocentes".

"No sabemos cuál es la imputación. En el expediente no hay nada concreto", subrayó el hombre.