Barrionuevo, el nuevo deseo de Central Norte

De a poco empiezan a sonar nombres en barrio norte para reforzar al plantel.

Si bien aún no se confirmó la llegada del nuevo entrenador, la dirigencia está con negociaciones con diferentes jugadores de la zona para formar el equipo que participará en el próximo Torneo Regional Federal Amateur.

Con la llegada de Mauricio Pegini al arco de Central Norte y la posible vuelta de Fabricio “la Perla” Reyes, ahora el nuevo apuntado por la comisión directiva es Gustavo “Mudo” Barrionuevo, actual jugador de Atlético Mitre.

Durante este tiempo, Barrionuevo estuvo jugado el Torneo Anual e incluso es uno de los referentes del ciclón que sigue en carrera en el certamen local.

El volante creativo fue tentado una vez por el azabache pero no pudo concretarse su llegada para disputar el Federal B en aquella oportunidad. Esta vez la apuesta parece ser más fuerte y durante los próximos días habrá novedades en cuanto a su llegada ya que Mitre también espera contar con el futbolista para el Torneo Regional Federal Amateur.

Por otro lado, desde la dirigencia también tuvieron contactos con Raúl “Rata” Zelaya, quien decidió no seguir en Juventud por la deuda que mantenían con él.

La lista de técnicos ofrecidos a la dirigencia parece ser interminable pero en la próxima semana se definirá quien empezará a conducir el proyecto para lograr el tan ansiado ascenso al Federal A que se le viene negando al cuervo.