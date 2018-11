Luis Miguel se alzó con el Gramnmy latino a Mejor álbum

Thalía fue la encargada de anunciar que Luis Miguel volvió a ganar un Grammy Latino después de 13 años y no pudo contener su emoción al anunciar el nombre de “El Sol”, que le ganó al favorito de la noche, el colombiano J Balvin.

Cuando anunció al triunfador del galardón gritó de la emoción ante los aplausos del público, pero cuando informó que Luis Miguel no estaba presente para recibir el premio, los abucheos se apoderaron del recinto.

“Nuestro Sol no se encuentra con nosotros, pero...”, expresó Thalía antes de ser interrumpida por el público de Las Vegas. Para aplacar los ánimos, dijo que le entregaría el gramófono al cantante: “Yo me voy a encargar de entregárselo personalmente”.

El intérprete de “Por debajo de la mesa” o “Culpable o no” se quedó con el anhelado premio al Álbum del Año por “¡México por siempre!”, donde se enfrentó a “Vibras” de J Balvin, “Salvavidas de hielo” de Jorge Drexler y “Soy yo” de Kany Gracía, entre otros.

Anteriormente se había llevado el gramófono a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi gracias a su disco “¡México por siempre!”, categoría en la que competía con “Primero soy mexicana” de Ángela Aguilar, “José Alfredo y yo” de Tania Libertad, “Leyendas de mi pueblo” de Mariachi Sol de México de José Hernández y “Me dejé llevar” de Christian Nodal.

La última vez en que Luis Miguel recibió el premio fue en 2005 por “México en la piel”.

Tras el triunfo, Luis Miguel agradeció la distinción a través de su cuenta personal