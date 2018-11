Fito Páez, Claudia Montero y Pedro Giraudo: tres argentinos ganadores de Grammy

Fito Páez, Claudia Montero y Pedro Giraudo aportaron la dosis argentina en la lista de ganadores de la 19 entrega de los Grammy Latinos 2018 anoche.

Entre los artistas destacados nominados, Fito Páez, compitió en dos de las categorías más relevantes: Canción del Año y Mejor canción de rock, por Tu vida, mi vida, incluida en su último álbum La ciudad liberada, la cual fue la vencedora.

Al subir al escenario, expresó: “Gracias a la academia, gracias a María Eugenia quien fue la musa de esta canción. Gracias a mis hijos (Martín y Margarita). Gracias a toda la familia Sony que me acompañó en este proyecto delirante. La música tiene un don extraordinario que es acompañarnos en el trámite de la vida, y América de Alaska hasta Ushuaia tiene un tesoro hermoso que se creó en el Siglo XX. Los músicos hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de generar belleza y conocer el lenguaje musical de la música popular americana, para seguir acompañando el doloroso camino de los pueblos y darle alegría a la gente de este continente y del mundo”, concluyó.

Por su parte, Claudia Montero ganó en las dos categorías en las que estaba nominada: Mejor álbum de música clásica y Mejor obra/composición clásica contemporánea. La primera, con la obra Mágica y misteriosa; la segunda, con Luces y sombras. Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas. “No esperaba tanto... por mis padres”, dijo muy emocionada.

Y luego, Pedro Giraudo fue galardonado por su disco de tango Vigor tanguero. El artista competía por el Mejor Album de Tango con Daniel Binelli y Nick Danielson (Nostalgias), Rodolfo Mederos Trío (Troilo por Mederos, en su huella), Omar Mollo (Tango cosmopolita) y Miguel Pereiro (Mística ciudad).

Giraudo subió a recibir el premio y luego de nombrar a sus músicos y productores hizo un especial agradecimiento a su madre patria: “Argentina me hizo quien soy yo y me dio el tango, una manera hermosa para expresarme”, finalizó.