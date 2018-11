Golpe al narco-mejicaneo: 137 kg de cocaína y 10 detenidos

Una banda de narcomejicaneros fue detenida y tras allanar el lugar donde se dirigía la misma se halló un acopio clandestino de cocaína custodiado por tres ciudadanos bolivianos.

El combo de detenciones y secuestro se produjo en la madrugada de ayer, cerca de la 1, cuando se allanó un inmueble en la zona centro de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

El procedimiento permitió la detección y secuestro de 137 ladrillos de cocaína -según trascendió-, ocultos en dos tachos de 200 litros que se encontraban en la caja de una camioneta, en cuyos laterales presenta un logo falso de una firma constructora de primer nivel.

Se supo de fuentes oficiales del juzgado interviniente que las escuchas telefónicas sobre sujetos vinculados a la actividad narco daban cuenta de un importante movimiento de cocaína y un virtual mejicaneo de la misma antes que esta saliera a la ruta.

Las escuchas permitieron ubicar un galpón en la zona céntrica de Orán y la Policía se apostó en las inmediaciones.

A la madrugada cayeron al lugar la banda de mejicaneros exhibiendo armas de grueso calibre.

Al pretender ingresar al depósito fueron sorprendidos por la policía e intentaron huir en dos vehículos, un Citroen Berlingo y un Peugeot 308.

Los mejicaneros fueron perseguidos y detenidos sobre la ruta 50.

Al allanar el lugar donde la banda pensaba dar el golpe se dieron con una Ford Ranger blanca (dominio NRH 478), que se encontraba en el interior de un galpón ubicado en calle Pizarro casi esquina Mitre.

La camioneta estaba ploteada como perteneciente a un afamada firma constructora, relacionada con obras públicas de gran envergadura, que motivó la inmediata respuesta de la empresa que aclaró públicamente que nada tiene que ver con el asunto (ver apartado).

Las actuaciones estuvieron a cargo del juez federal de Orán, Gustavo Montoya y del operativo participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas, del Gopar y la Brigada de Investigaciones.

Los detenidos e investigados son cuatro hombres oriundos de Tucumán, uno de Jujuy, dos residentes de Pichanal y tres de nacionalidad boliviana, estos últimos custodios del acopio.

También secuestraron una camioneta Citroen Berlingo y un auto Peugeot 308, una moto enduro, una Ford Ranger y un Peugeot 307.

El ministro de Seguridad, que casualmente se encontraba en Orán, resaltó el exitoso trabajo de investigación de los profesionales de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía. Se supo que el procedimiento corresponde a una investigación realizada a los largo del año y que estuvo a cargo del Juzgado Federal de Orán y que los verdaderos dueños de la carga no fueron detenidos, sino una banda dedicada al robo de cargamentos para su posterior venta en los mercados internos. Lo llamativo de la jornada fue que incluso en las fotos oficiales del secuestro se puede leer el logo de la megaconstructora entre los panes de cocaína.

Operación preparada con otros fines

Llamó la atención que el vehículo ya estaba preparado.

Los narcotachos acondicionados sobre la camioneta.

La camioneta que contenía los tachos cargados con los 137 kilos de cocaína nunca salió, al menos con los logos de la empresa constructora, a ruta alguna. Suponen que estaban a la espera de un chofer. El tema de los logos con los que los verdaderos dueños de la cocaína habían ploteado la camioneta provocó el inmediato reclamo y descargo de la constructora, que vio afectada su imagen por las fotografías oficiales que llegaron a distintos medios de comunicación.

Al respecto, la constructora hizo un encendido descargo sobre el tema.

“Con motivo de la nota periodística publicada por medios el día 16 de noviembre, bajo el título ‘Orán: encuentran 137 ladrillos de cocaína en una camioneta, con el logo de una constructora’, incluyéndose allí fotografías de una pick up con dominio NRH478 con el logo de nuestra firma, esta empresa desea formular las siguientes aclaraciones: 1) que el vehículo allí fotografiado no es de nuestra propiedad, ni posee ni tuvo vinculación directa o indirecta con nuestra empresa, y que el logotipo que se observa en las fotografías no se corresponde con el que actualmente utiliza la empresa para su flota de vehículos. 2) Que ningún empleado o colaborador está vinculado con los detenidos en los procedimientos judiciales llevados a cabo, que no tienen relación alguna con esta firma. 3) Que nuestra empresa no desarrolla ninguna obra en Orán ni tampoco en la provincia de Salta. 4) Que, por esto, negamos cualquier vinculación con los hechos policiales que están siendo investigados, y nos ponemos a entera disposición de la Justicia para aclarar nuestra ajenidad”.