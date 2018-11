Juventud se embarcó y cobró gracias a sus hinchas y socios

Que la situación financiera, institucional y deportiva en Juventud Antoniana es delicada es tan cierto como que la voluntad, el compromiso, el amor y el sentimiento y la pertenencia por los colores suele emerger en momentos críticos y delicados. Justamente ese “compromiso” que muchas veces desde las dirigencias se les pide a los hinchas en tiempos de “vacas flacas”, pidiéndoles hacerse socios y asistir a las canchas, es el que afloró en un nutrido grupo de hinchas y de socios cuando las papas quemaban y cuando el plantel antoniano estuvo muy cerca de no viajar a Resistencia ni presentarse a jugar ante Chaco For Ever, encuentro que se llevará a cabo mañana, a las 19, por la decimocuarta fecha de la Zona 4 del torneo Federal A.

Los jugadores, hartos por el desgaste diario que vienen padeciendo, como primera medida habían amenazado con no presentarse a jugar, y pese que luego desistieron de tal medida de fuerza, consecuentes con el loable compromiso que vienen demostrando, el periplo al litoral corrió de igual modo peligro por la ausencia de recursos para sostener tamaña erogación de un viaje, que roza cerca de los 200 mil pesos.

Fue ahí cuando el candidato a presidente Gustavo Klix acercó su ayuda y la de un grupo de colaboradores que los jugadores se repartieron en partes iguales para llevar tranquilidad a sus familias.

Y ayer, a la real nota de color del día la dio un grupo de hinchas antonianos con la colecta que llevaron adelante en el club para ayudar al plantel. Y esta convocatoria incluso superó las expectativas de los mismos organizadores, ya que tuvo amplia adhesión y una gran cantidad de hinchas se acercaron desde la mañana hasta la noche al Fray Honorato Pistoia para colaborar con 100, 200 pesos o con lo que tenían a mano, movilizados por el amor a Juventud, pero también en reconocimiento al grupo de jugadores que, pese a hallarse en zona de descenso directo y con un panorama muy complicado para sus últimas cuatro fechas de la primera ronda y de la reválida que disputará en 2019, vienen padeciendo un calvario por los atrasos salariales, algunos de los cuales atraviesan serias necesidades.

Según se supo, con lo que se pudo recolectar de la cruzada de los simpatizantes antonianos, más el apoyo de socios y allegados, se habrían cancelado los haberes adeudados del mes de agosto, achicándose parte importante de la deuda en tiempos en que las arcas del club son insolventes y a los actuales dirigentes no les queda otra que resistir hasta el 18 de diciembre. Los futbolistas recibieron el dinero en concepto de adelanto de sueldo, para que al fin llegue tranquilidad y solo les quede poner todos los sentidos en una “final” por la permanencia como será la de mañana ante el albinegro.

Viajó con Molina

La gestión de Juventud en el Consejo Federal dio resultado, ya que el Tribunal de Disciplina le borró la quinta tarjeta amarilla a Juan Molina tras el error arbitral en el partido con Crucero del Norte (la amonestación era para Diego Pascuttini, pero fue anotado el hábil y diminuto mediocampista).

La dirigencia del santo envió una foto de El Tribuno al Consejo como evidencia del yerro, la que fue tomada, por lo cual Molina fue parte de la delegación de 20 futbolistas que partió anoche por tierra.

“Cuando entramos a la cancha tenemos que olvidarnos de todo, por lo que nos estamos jugando, por nuestras ganas de salir de esta situación y por la gente que también se viene bancando mucho”, le dijo Leandro Zárate a El Tribuno en la previa de este partido.

Le da pelea a su enfermería

Con tres futbolistas descartados por lesiones, otro que decidió cesar sus actividades (Raúl Zelaya, por su difícil situación y la falta del contrato que lo legitime) y dos que viajaron con “nanas”, el grupo de Salvador Mónaco peleará en Chaco con lo que tiene y asoma un esquema combativo (4-1-4-1), aunque el equipo aún no está confirmado. Viajaron: Juan Mulieri y Ángel Pedroso (arqueros); Nicolás Pérez, Matías y Leonardo Gogna, Juan Pablo Cárdenas, Facundo Castro, Alfredo Mansilla y Juan Paz (defensores); Gustavo Mendoza, Cristian Chavarría, Juan Pichotti, Lucas Robledo, Mauro Cachi, Julio Montero y Molina (volantes); más Zárate, Gustavo Ibáñez, Leo Villa y Ricardo Gómez. Cabe recordar que Claudio Acosta sufrió un desgarro y también fueron descartados por lesiones Federico Pérez y Pascuttini, mientras que el Ratón Ibáñez llega entre algodones.