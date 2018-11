Javiera Robles: “Cuando volás sos vos, el planeador y el viento”

Javiera Robles no solo hizo realidad su sueño de volar, sino que abre camino a las mujeres en la aeronavegación. El entusiasmo de la joven salteña la llevó a organizar con otras colegas de diversos puntos del país el I Encuentro Nacional de Mujeres en Aviación. En diálogo con El Tribuno, contó su experiencia y expectativas.

¿A qué actividades de la aviación te dedicas?

Luego de realizar los cursos correspondientes, me dedico a volar planeadores. Es una actividad esencialmente deportiva. En paralelo también hago el curso de piloto privado en el aeroclub de Rosario de Frontera. Si bien vivo en Salta capital, voy periódicamente al sur provincial con una amiga a realizar las prácticas, es decir horas de vuelo. Es una actividad apasionante.

¿Son muchas o pocas las mujeres que se dedican a pilotear aeronaves en Salta?

En el curso de planeador de los treinta alumnos yo era la única mujer. Y en el de piloto privado, yo sola entre 11 estudiantes. Ahora las horas de vuelo las comparto con una amiga. Ya somos dos. No solo hay pocas mujeres a nivel provincial -en comparación con los hombres-, sino también a nivel país. Pero de un tiempo a la fecha nos estamos contactando, conociendo y organizándonos para difundir temas aeronáuticosa.

¿Es un ambiente machista?

En absoluto. Tal vez existe el prejuicio de que ese trata de una actividad masculina, pero yo creo que principalmente es por desconocimiento. No existe machismo en la aviación, al contrario. Las chicas no saben que pueden estudiar para cualquiera de sus múltiples especialidades, incluida la de piloto. Por eso estamos decididas a fomentar la actividad.

¿De contactarte con mujeres pilotos de todo el país surgió la idea del Encuentro de Mujeres en Aviación?

Al ser la única mujer entre tantos varones decidí crear primero una cuenta en Instagram llamada mujeres_en_aviacion_argentina o mike alfa alfa. Me dije en aquella oportunidad: ‘no pude ser que sea la única chica que vuele, debe haber más en el país’. Fue así que a través de esa cuenta fui conociendo a otras mujeres piloto de distintos puntos del país. Me sorprendió como se fueron sumando. Comenzamos a tener charlas y surgió la idea de realizar encuentro hace unos cinco meses. Desde entonces venimos trabajando a full junto a Delfina Gómez, Karen Mendicini, Vanina Busniuk (de Comodoro Rivadavia) y Jessica Serloni, entre otras chicas. Va a ser algo muy grande y el primer encuentro de este tipo en Argentina. Como salteña estoy muy contenta y orgullosa de formar parte de la organización.

¿Cuándo y dónde es el encuentro, y quiénes pueden participar?

El I Encuentro de Mujeres en Aviación se realizará el 9 de diciembre en el Aero Club Río de la Plata, Km 25 AU Buenos Aires / La Plata. Entre las actividades programamos charlas, talleres y también habrá rifas y sorteos, entre otras sorpresas. La idea es pasar una jornada de camaradería para conocernos, establecer lazos y compartir experiencia y proyectos. La entrada será libre y gratuita. Los interesados en participar pueden comunicarse a través de la cuenta que creamos en Instagram para el evento: encuentro_de_mujeres_aviacion

Va a ser un día para fomentar esta disciplina. Una aclaración importante: no es exclusivo para pilotos, porque hay mujeres en torre de control, despachantes de aeronaves, tripulantes de cabina, rampa, paracaidimo, etc. La aeronautica es muy amplia y no queremos reducirla a pilotos. Así que están todas invitadas.

¿Cómo cayó la idea en el mundo la aviación?

Excelente. Un apoyo increíble desde el primer momento, no solo de las mujeres sino también de los hombres, como por ejemplo del reconocido piloto salteño Gaspar Gouane, del gerente de Andes, Rafael Cornejo Sola; del Aero Club Río de la Plata, entre otros. Fueron sumándose rápidamente sponsors para apoyar el encuentro. Mecánicos, pilotos, todos subiendo fotos a las redes mostrando entusiasmados cartelitos apoyando esta jornada.

¿Siempre quisiste volar?

Desde muy chiquita. Vivíamos en el campo. Somos seis hermanos. De niños todos salían a andar a caballo y yo me quedaba jugando a la azafata. Mi sueño era ser azafata de avión. Con los años me casé y me fui a vivir a Uruguay, también al campo. Así que cuando regresé en 2014 a Salta y me instalé en la ciudad pude realizar lo que tanto había esperado, el curso de tripulante de cabina. Luego de planeador y de piloto privado. Espero dedicarme a tripulante de cabiena en un futuro y también a ser piloto.

¿Piloteas el planeador habitualmente. Qué sensaciones genera?

Cada vez que puedo. Estoy constantemente buscando el espacio para subirme al planeador. En este deporte las condiciones climáticas juegan un rol fundamental. El planeador es remolcado por una avión y después que te suelta comienza el vuelo a vela, aprovechando las corrientes térmicas de aire caliente con las que vas tomando altura. Al no tener motor el silencio en las alturas es total. Sos vos, el planeador y el viento. La sensación es increible. Te sentís en plena liberdad y con mucha paz. Ni hablar cuando te cruzas con aves que te acompañan en el vuelo. Es indescriptible, hay que sentirlo.

Depende las condiciones del tiempo, el vuelo puede durar desde 20 minutos a 5 horas. La altitud promedio es de unos 600 metros. En cuanto al curso de piloto, las horas las tomo en un Cesna 150 en Rosario de la Frontera. Es todo un esfuerzo ir y venir constantemente, pero vale infinitamente la pena.

Tengo un hijo de 19 y una hija de 16. Ella -Trinidad- también quiere volar, creo que todos están entusiasmados de volar con mamá.