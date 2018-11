Segunda derrota de Los Pumas en la gira por Europa

Sin mucha reacción ante el mejor juego rival y cometiendo algunas desatenciones que le costaron caro, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió hoy ante Francia por 28 a 13 en el partido amistoso que disputaron en Lille.

El equipo argentino sorprendió con un try de Ramiro Moyano al minuto de juego, pero el equipo galo con un try de Teddy Thomas, niveló las acciones, que se definieron por dos penales locales y una conversión y un penal de Nicolás Sánchez, para que los galos se impongan por 11-10.

Sin embargo, en el complemento Francia fue superior y sacó provecho de algunos errores que cometieron los argentinos para así poder marcar otros dos tries y, desde la pegada de Baptiste Serin, marcó las diferencias.