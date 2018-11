“River sabe que Boca puede dar la vuelta olímpica en su cancha”

Pausado, con claridad y esa tonalidad características de colombiano. Mauricio Serna atendió a El Tribuno de manera exclusiva durante su visita a Tartagal, donde fue invitado por la peña oficial del club para un evento. Picante por momentos y mesurado en otros, el popular y carismático Chicho palpitó la gran final de la Copa Libertadores del próximo fin de semana, dijo que confía en Boca, pero llamó a la paz y sostuvo que “la vida sigue”. También habló de Gallardo, de Guillermo, de la trilogía Messi-Maradona-Riquelme y le dejó un mensaje a los salteños.

¿Cómo se sigue después de perder una final como ésta?

Un partido de fútbol no puede ser el final de la vida, el domingo va a salir el sol. A ver, River descendió, volvió a ascender y sigue. Que duele perder esta final, seguro, pero al otro día amanece a la misma hora y el lunes hay que ir a trabajar, llevar los chicos a la escuela, hacer las compras.

Hablaste del descenso de River, pero si gana esta final, se emparejan las gastadas.

Ellos no van a encontrar una salvación si ganan, y para nosotros (gesto con hombros levantados), nada.

¿Estás seguro que Boca va a ganar?

Sí, estoy convencido de que este grupo de jugadores va a escribir esta página gloriosa. No sé si irán a penales, pero confío en este Boca. Confío en este grupo porque en estas instancias lo está haciendo muy bien. Y porque del otro lado, están muy felices, efusivos, qué mejor momento que ponerlo en su lugar. River sabe que va a jugar en su cancha y que su eterno rival le va a terminar dando la vuelta olímpica en su cancha, entonces eso también es presión y va a sumar para que Boca lo aproveche, ojalá que Boca esté bien parado en los primeros 15 minutos. Y después que ponga sus condiciones.

Criticaste a Gallardo por festejar después del empate en la Bombonera y el ya explicó que fue un desahogo.

No, me pareció lógico por lo que ha vivido. Pero lo critiqué cuando fue desafiante en las declaraciones, me parece que no lo necesita, creo que la soberbia no es buena consejera, pero lo dije con respeto y con la admiración que le tengo porque aunque esté en la vereda de enfrente, que tenga otra camiseta, no quiere decir que no reconozca las cosas buenas.

¿En esta final cuál va a ser la clave?

Para mí la clave está en los goles, el que haga los goles. Ahí va a estar la diferencia y Boca en todos los partidos hace goles.

¿Qué jugador de River te gusta ría ver en Boca?

No lo había pensado, pero a Santos Borré quizá. Igual Boca tiene grandes delanteros, otra forma de jugar.

¿Qué opinión tenés de Pablo Pérez? A veces la gente lo resiste por hacerse amonestar seguido y vos eras igual.

Pablo me encanta. Lo expulsaron en un clásico por una patada inoportuna, algún día tuvo gestos con la tribuna y todo eso va sumando, pero hoy es el capitán de Boca.

¿Quién se parece más a Serna, Pérez o Barrios?

Somos distintos todos. Pablo no juega de cinco, pero Barrios no juega como yo jugaba y yo no recuperaba como Barrios, pero Pablo hace más goles que los dos. Digamos que somos diferentes.

Dijiste que si Boca sale campeón volverás caminando a Tartagal, pero realmente hiciste promesas por este partido.

Ya hice las promesas, están guardadas donde tienen que estar guardadas.

Este equipo de Boca ha sido criticado, en fase regular ganó solo dos partidos, necesitó de otros resultados para clasificar, y vos fuiste uno de los críticos, ¿hoy cómo lo ves?

Sí, y no fue exagerado porque en la fase de grupo Boca no jugó bien. Le costó. Cuando uno critica seguro que no cae bien, pero como no tengo casette ni compromiso, dije lo que pensaba en su momento.

¿Cómo es tu relación con Guillermo (Barros Schelotto)?

Normal, antes era muy buena, ahora normal. Como no tengo compromiso, yo si veo algo que no me gusta lo expreso. Pero este Boca en los mano a mano hizo lo que tenía que hacer y supo cómo jugar los partidos.

Alguno se animó a comparar a Guillermo con Bianchi, ¿qué es lo más parecido que tienen entre ambos como entrenadores?

No sé, porque yo a Guillermo lo conocí como futbolista y no estoy en los entrenamientos. El era un apasionado del fútbol. Ahora no puedo decir mucho.

Te saco un poco del superclásico, ¿cuál fue el partido de tu vida?

Con Colombia, el primer partido en un Mundial, fue importante, y el partido con el Real Madrid. Cada partido trajo alegrías y diferentes consecuencias.

¿Maradona, Messi o Riquelme?

Para mí el mejor jugador argentino terrenal ha sido Riquelme, entre los tres me quedo con él, porque lo disfruté mucho, lo conocí demasiado. Maradona brilló en un momento en el que no se cuidaba tanto, no se protegía tanto a los jugadores, no había tantas cámaras, más todo lo que logró. Después la mística de Diego era especial, única. Y Leo, qué decir, a su edad haber ganado cinco balones de oro y haber hecho más de 600 goles, qué más decir...

¿Un mensaje para los hinchas de Boca, pero en especial para los salteños?

A los salteños les pido que vivan el partido con tranquilidad, que entiendan que ahí no termina la vida, unos van a quedar tristes y otros felices, pero al otro día sale el sol.

