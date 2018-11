Familia desalojada de El Alisal pernocta en el lecho del río

El desalojo se produjo en medio de los cerros de la Quebrada del Toro. Justo frente a la escuelita rural de El Mollar, el conocido retoño de montaña Valle Hermoso, tuvo un inesperado cambio de propietarios. Sobre la ruta nacional 51 se observa su planicie siempre verde, mantenida por años, por la familia Martínez. En pocos días, una orden judicial, hará cambiar la posesión de la propiedad privada. Por ahora los cinco integrantes de esta familia quedaron en medio del cauce del río Toro, con sus pocas pertenencias y animales de granja dando vueltas en medio de las piedras de este lecho.

Allí custodiados por la policía, permanecerán, porque no tienen a donde ir. Su parcela ya no es de ellos. Sus abuelos y padres que llegaron a reflotar este cerro, lleno de lajas y cactus. En este pedazo de tierra de vuelto a su legítimo dueño, según la resolución judicial emanada por el juez de garantías Diego Rodríguez Pipino, antes era un accidentado cerro. Con el correr de los tiempos, los lugareños, supieron ganarle a la naturaleza, y enfocar su trabajo en hacer, de este páramo, un vergel en medio de estos cerros de altas cumbres.

"Vamos a apoyar a esta familia, hasta que le devuelvan lo que les pertenece por derecho adquirido. La resolución judicial no tuvo en cuenta la aplicación de la ley nacional 26.160 y sus prórrogas de suspensión de desalojos en comunidades indígenas. Argumenta el juez que esta familia no pertenece a la comunidad originaria por no estar censada y registrada. Eso no es real".

"Esta familia es de la comunidad Los Alisos" apuntó Evaristo Barboza, del Consejo Pueblo Tastil. Al estar varados en medio del río, porque esa era su salida original desde su casa, en medio del sendero marcado para cruzar a la otra banda del róo, corren el riesgo de quedar en medio de una crecida. La comunidad originaria apoyando a los Martínez ha acampado con ellos, y desde allí planifican las acciones a seguir para que la Justicia revea el fallo.

"Si es necesario vamos a cortar la ruta nacional. Pedimos que las autoridades intervengan. La familia ya fue desalojada, y no nos vamos a ir de acá hasta que no ayuden a esta familia".

La resolución judicial menciona que el director de Registro de Comunidades Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social informó que los acusados no se encuentran registrados, y que la mencionada comunidad Los Alisos, no existe como miembro de las comunidades indígenas existentes y censadas.

Incluso menciona que "los imputados tuvieron la finalidad de lograr un beneficio particular al invocar protección legal prevista para las comunidades originarias".

"Nunca vino nadie a pedir que nos vayamos porque estas tierras les pertenecían. Mis abuelos ya vivían acá".