La talentosa Magui Soria fue declarada ciudadana ilustre

La cantante metanense María Magdalena Soria, de 28 años, fue distinguida como ciudadana ilustre de San José de Metán, en un acto que se desarrolló el viernes pasado, en la localidad del sur provincial.

Magui, como todos la conocen, tuvo un exitoso paso por el programa televisivo "La voz argentina", que se emite por Telefe, en el que causó una gran sensación. La talentosa joven quedó afuera del certamen, lo que motivó el rechazo en sus seguidores y la audiencia, quienes consideraron que fue una decisión injusta, por lo que lo expresaron en las redes sociales. Ahora la cantante, entre otros compromisos, se prepara para presentarse en el exitoso festival metanense, Festimiel, que se desarrollará el 14 y 15 de diciembre, en la cancha de la Liga Metanense de Fútbol.

Magui fue homenajeada el viernes pasado en la Casa de la Cultura, donde a través de un proyecto presentado por la concejal, Delicia Canevari, fue declarada ciudadana ilustre de San José de Metán.

"Estoy muy agradecida, siento una gran emoción por esta distinción, porque la verdad no me lo esperaba. Es un orgullo ser metanense. También me sorprendí mucho al ver el cartel gigante con mi foto que colocaron en mi querida ciudad", dijo Magui Soria a El Tribuno.

Desde los seis años estudió piano y siguió capacitándose para perfeccionarse, siempre con el apoyo de su madre, Leonor Soria. Su familia es de la Villa San José de la localidad del sur provincial.

Magui es licenciada en artes musicales con orientación en canto lirico. Se recibió en la Universidad Católica de Salta capital, donde reside actualmente.

Ganó una beca y en 2016 tuvo la oportunidad de hacer una residencia artística en la Universidad UGA, de Georgia, en Estados Unidos y a fines del año pasado realizó un curso en un conservatorio de Torino, Italia. Soria trabaja en un taller de música para niños en el barrio Tres Cerritos y en el programa de Coro y Orquesta para el Bicentenario.

Canevari destacó que fue un merecido reconocimiento a la talentosa joven metanense y remarcó que en el acto también fue distinguida la profesora de piano, Mercedes Martínez Leavy.

Por su parte, Magui, dijo que "Mecha" Martínez, fue su profesora de piano y que es una personalidad destacada de la cultura metanense. La bella joven fue reina provincial de los estudiantes en el 2007.

Montaner

Durante su presentación en el programa televisivo sorprendió la participación de Ricardo Montaner, quien al aire recordó cuando vivía en Metán, donde tuvo una novia llamada Verónica. El músico contó, con gran emoción que regresó a la localidad de la que tiene hermosos recuerdos y sorprendió a los metanenses. En la localidad fue el tema del día, con comentarios en los que los vecinos se mostraron orgullosos de la joven que mencionó a Metán, la Ciudad de la Miel, en varias oportunidades durante su actuación.