María López: "Interrumpí una cadena de favores políticos"

Después del escándalo que se vivió esta semana en el colegio secundario N§ 5209 de El Timbó, donde la directora María López fue acusada por padres y alumnos de empujar a la profesora de Historia Silvina y hacerla caer por no querer firmar una sanción disciplinaria, López envió a este diario una carta para hacer uso de su derecho de réplica, donde dice: "El día martes 13 de noviembre se arrojó una "bomba' en una institución educativa estallada en su centro mismo y afectando a más de 100 estudiantes, y este hecho fue difundido falazmente por la página de Facebook de Héctor Rubén Chocobar, AM 89.9, diario El tribuno digital y Canal 10 NVN de Rosario de Lerma. Esa situación institucional interna trasciende sin tener sustento jurídico ni fáctico". Agrega: "El equilibrio psicológico de quienes forman parte de un colegio se halla sostenido en vínculos saludables. Y el Colegio N§5209 venía sosteniendo un autoritarismo que discriminaba a docentes, sufriendo un trato indigno, mientras que a otros docentes se les beneficiaba y flexibilizaban trabajos, horarios y asistencias... Eso venía aconteciendo desde hacía 4 años o más.

La dinámica institucional era sufrir una situación, esa situación no era atendida, o era mal asistida, entonces se transformaba en una versión sostenida en comentarios que circulaban entre el personal, o en una nota elevada que no recibía respuesta. Las situaciones se multiplicaron, los excesos de poder se incrementaron. Todo esto se halla documentado". Tras hacer una breve historia anterior a su gestión en el Colegio Rural N§5209 El Timbó donde está desde el 5 de junio pasado, López agrega: "Desde el 5 de junio ingresa nueva gestión, se intentó dirigir y gestionar la institución de un modo equitativo, distribuyendo la responsabilidad de los proyectos entre todos los interesados en llevarlos adelante. Eso hirió la susceptibilidad de algunos actores institucionales que venían sosteniendo esos proyectos y programas con gran protagonismo en la comunidad y que siempre lo hacían con respaldo político... La institución educativa politizada al parecer solo es de dominio de los políticos que pretenden entrar y salir del colegio a donde van a seducir niños para lograr el voto de los mismos, ofreciéndole algunos favores, constantemente aparecía algún emisario o político en la institución... Eso fue lo que ocurrió. Se interrumpió el modus operandi de esta comunidad que naturalizó el sacrificio de los niños en nombre del favor político". Hacia el final de carta explica: "La pérdida del protagonismo generó desesperación y se recurrió a todo un escenario ejecutado, ya que lo difundido no expone ninguna situación de agravio, solo la expresión de un ego lastimado y desde hace más de tres meses se venía premeditando este hecho, absolutamente comprobable, que tiene cómplices y responsables. Por tanto, la difusión de dicho contenido lesivo, que no constituye evidencia , dado que no refleja la verdad, en el que transcriben los dichos y hechos divulgados por la Prof. Silvina Soria, es un delito cometido con saña, afectan mi buen nombre y mi honra, y carecen de toda fundamenta ción y prueba".