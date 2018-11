Necesitan una casa para la internación de su bebé de 5 meses

Un bebé de cinco meses, que está hace cuatro en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI), en Salta capital, necesita una vivienda para acceder a una internación domiciliaria. El niño padece encefalopatía y retraso madurativo global, dos enfermedades que demandan muchísimos cuidados y atenciones de profesionales de la salud. Su papá lo cuida día y noche y está desesperado por conseguir una casa para sus seis hijos, donde pueda destinar una habitación para el más pequeño.

Según relató Cristian Cocilobo (35) a El Tribuno, su hijo ingresó al HPMI por un cuadro de bronquiolitis; antes era un bebé sin graves problemas. Dijo que en este centro sanitario el niño se contagió de influenza y de neumonía y denunció que, por el descuido de una enfermera, al quitarle el respirador, su hijo se broncoaspiró y sufrió dos paros cardíacos. "Estuvo casi 17 minutos sin oxígeno en la cabeza", sostuvo. Desde el hospital confirmaron a este medio que estaban al tanto de este reclamo, que hiciera la madre oportunamente.

Los médicos podrían darle la internación domiciliaria al bebé pero ninguna de las casas donde está repartida su familia tiene una habitación con las condiciones adecuadas para él. Lorena Luna (31) -su madre-, vive con tres hijos en la casa de su abuela y la madre de ella acoge a otras dos niñas.

Hace dos semanas, Cristian y Lorena recibieron un terreno del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en el loteo Los Paraísos, en Cerrillos. Sin embargo, no cuentan con recursos para construir una casa; ni siquiera, para hacer el cambio de domicilio a la localidad vecina.

Por eso, Cristian contó que se reunieron con autoridades del IPV, quienes le dijeron que recién podrían darles una solución dentro de ocho meses.

Cristian y Lorena apelan a la solidaridad para construir al menos dos módulos que estén bien ambientados para los cuidados que demanda el bebé o a que el Estado les facilite una casa, que pueden empezar a pagar en cuanto él consiga trabajo. "No quiero nada gratis. Lo único que quiero es que me digan: acá podés ir a vivir con tu hijo y vos empezá a trabajar", sostuvo el padre.

En los últimos meses, debido a los problemas que tuvo su hijo menor, el único ingreso de dinero que tiene la familia es la suma de las asignaciones universales de los otros hijos. Sin embargo, Cristian aseguró que ese monto no les alcanza ni para una semana. Antes, él trabajaba como chofer de manera informal.

Ella es ama de casa y se encarga de criar a los chicos, dos de los cuales tienen problemas de salud; la mayor tiene 14 años.

Quienes quieran ayudarlos, pueden contactarse con ellos por teléfono al 0387-154446823 (Cristian) o al 0387-155296324 (Lorena).

Un drama familiar

Hace 15 días que Cristian no ve a sus hijos porque él no puede irse del hospital ni ellos pueden ingresar. “Lamentablemente no tienen la contención de papá y mamá en la casa”, expresó. Cuestionó que en el HPMI no asignaran personal de enfermería para cuidar a su bebé: “Eso da bronca porque es como si uno tuviera que hacer el trabajo de ellos”.

“Estoy bastante estancado porque no me puedo mover ni lo puedo dejar solo. Yo necesito salir para ver sus papeles, tramitar cosas y ver cómo solventar a los chicos, que hace dos días están a té”, lamentó.

Cristian dijo que el bebé aún no tiene DNI y que lo necesita para gestionar el carnet de discapacidad.