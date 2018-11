Maradona está preparado para la volver a la Selección argentina

Luis Alberto Islas, ex arquero del seleccionado argentino y actual ayudante de campo de Diego Maradona en Dorados, de la segunda división de México, aseguró que ambos entrenadores se sienten “preparados” para dirigir al representativo nacional de cara al Mundial de Qatar 2022.

“Como técnicos con (Diego) Maradona estamos preparados para dirigir lo que sea. ¿Cómo no vamos a sentir que estamos preparados para dirigir a la selección argentina?”, declaró el arquero que defendió los colores del representativo albiceleste en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Diego Maradona estuvo al frente del seleccionado argentino en 25 encuentros, entre oficiales y amistosos, y cosechó 18 triunfos y siete derrotas, además de haberlo dirigido durante el Mundial de Sudáfrica 2010, donde quedó afuera en cuartos de final tras la goleada en contra por 4 a 0 ante Alemania.

“Con Diego (Maradona) pensamos muy parecido y por eso nos resulta muy fácil planificar todo lo que deseamos”, reforzó Islas sobre la idea futbolística que lo emparienta con el Pelusa, en diálogo con Radio La Red.

Respecto del presente de Dorados, de la segunda categoría del fútbol mexicano, Islas manifestó que “la figura en este ciclo es el sistema, la idea, la planificación”.

“Dorados es un equipo agresivo, que presiona en campo rival y que le gusta tener la posesión de la pelota”, concluyó el ex arquero de Independiente, Estudiantes de La Plata y Chacarita Junios, entre otros clubes.

Dorados se encuentra en las semifinales del ascenso mexicano tras eliminar el pasado viernes a Mineros, luego de empatar sin goles como local e imponerse 1 a 0 como visitante. En la próxima instancia se cruzará con el vencedor de la serie entre Atlante y Alebrijes.