Aguad: "No hay factibilidad técnica de reflotar el ARA San Juan"

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, remarcó que "no hay factibilidad técnica de reflotar" el submarino ARA San Juan del fondo del mar y consideró que "no debe haber en el mundo" herramientas tecnológicas para concretar esa tarea con éxito.

"No es que sea una decisión: no se puede. Es tanto el dolor de algunos familiares, que todavía están haciendo el duelo, que no se pueden generar estas expectativas. Hay pícaros que dicen estas cosas aun sabiendo que no se puede hacer. No se puede jugar así con el dolor", señaló el funcionario nacional.

En este sentido, Aguad aseguró que no se trata de un impedimento económico, sino de que "no debe haber en el mundo capacidad técnica como para reflotar una mole de más de dos mil toneladas".

"Nosotros ahora tenemos que pagar 7,5 millones de dólares y eso, en este momento del país, es toda una cifra, y sin embargo no hemos puesto ningún reparo en hacerlo porque sabíamos que podíamos encontrar el submarino", agregó en declaraciones a radio Mitre.

El funcionario ratificó así sus declaraciones luego de que el sábado, en la conferencia de prensa que brindó en el edificio Libertad, sede de la Armada, dijera que el país "no tiene los medios como para recuperar" al ARA San Juan del fondo del mar.

El Ministro de Defensa Oscar Aguad, Aguad junto al Vice Almirante Villan y el Capitan de Navio Balbi en conferencia de prensa en el Edificio Libertad, sede de la Marina Argentina, anunciando oficialmente el hallazgo de los restos del submarino ARA San Juan hundido hace un año en el Atlantico Sur. "Yo diría que no tenemos medios. No teníamos medios siquiera para bajar a las profundidades del mar. Tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características", señaló.

Por su parte José Villán, jefe del estado mayor de la Armada, pidió "prudencia" en el tema hasta tener mayor precisiones. Aguad, aseguró que el gobierno nacional realizará "todos los esfuerzos y hasta lo imposible por saber qué pasó".

"Por indicación del presidente Mauricio Macri, lo primero que intentamos fue preservar la vida; luego nos propusimos saber qué pasó y luego buscaremos justicia. Haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para llegar a la verdad", detalló. Ante la consulta de si el país está en condiciones de rescatar los restos del submarino, Aguad admitió que "no se tienen medios" para esa tarea.