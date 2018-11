Video. La adorable versión de "Bohemian Rhapsody" por una nena de 3 años

La película Bohemian Rhapsody reavivó el fanatismo por la figura de Freddie Mercury y Queen. Las canciones de la banda británica volvieron a los primeros puestos de los rankings mundiales y descargas en distintas plataformas. De esta forma mucha gente se reencontró con la música del grupo y también aparecieron nuevos seguidores. Tal es el caso de una niña estadounidense se hizo viral por cantar el tema que le dio nombre a la película.

La pequeña Holly Lee, sentada en el asiento de atrás de un auto, cantó de una manera sorprendente una parte del hit de Queen, y generó una verdadera explosión en las redes sociales.

Charlene McMachon, su madre, quien filmó la interpretación, subió el video a su cuenta de Facebook y hasta el momento supera los más de dos millones de reproducciones, un millón de comentarios y cerca de 500 mil compartidos.

Inclusive Brian May se sorprendió con el video y decidió subirlo a su propia cuenta de Instagram. "Si esto no te hace sonreír... ¡No sé qué hará ...! No tengo idea de quién es esta niña encantadora", publicó el guitarrista. Enseguida, en los comentarios, recibió la información de la pequeña Holly.

Es la única canción en la que sabía todas las palabras, así que comencé a cantarla porque estaba aburrida y tratando de entretenerla", dijo la madre de la nena en un medio estadounidense.

"La niña ve el video unas cinco o seis veces a la semana y canta la canción tres o cuatro veces al día", aseguró McMachon sobre el fanatismo de su hija por Queen. "Ella pensaba que la canción se llamaba 'Galileo' y así la pedía en la casa, luego aprendió que realmente se llamaba Bohemian Rhapsody".