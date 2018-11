Del Potro cayó un puesto en el ranking

La victoria del alemán Alexander Zverev también repercutió en el ranking ATP. El título que logró en el Torneo de Maestros eleva su posición y lo coloca cuarto en el escalafón desplazando al argentino Juan Martín del Potro al quinto puesto. Los cambios serán oficializados hoy por la Asociación de Tenis Profesional (ATP).

En las primeras ubicaciones no habrá modificaciones. El serbio Novak Djokovic se había asegurado ser el número 1 de la temporada ante la baja del español Rafael Nadal, que mantendrá el segundo puesto a pesar de no jugar en Londres. El suizo Roger Federer cerró la temporada siendo tercero, Zverev aparece cuarto y Del Potro quinto para cerrar el top five.

Es la primera vez en cinco temporadas que Del Potro logra finalizar la temporada entre los cinco mejores y la tercera vez en toda su carrera. En 2009 ocupó el quinto puesto tras ganar en septiembre de ese año el Abierto de Estados Unidos. Repitió el quinto lugar en el cierre de la temporada 2013.

La clasificación 2018 cerrará con los siguientes números: 1º) Djokovic 9.045 puntos, 2º) Nadal 7.480, 3º) Federer 6.420, 4º) Zverev 6.385, 5º) Del Potro 5.300, 6º) Kevin Anderson 4.710, 7º) Marin Cilic 4.250, 8º) Dominic Thiem 4.095, 9º) Kei Nishikori 3.590 y 10º) John Isner 3.155.

La temporada 2019 arrancará el 31 de diciembre con tres torneos, Brisbane (Australia), Doha (Qatar) y Pune (India). Dos semanas después, el 14 de enero, comenzará en Melbourne, Australia, el primer Grand Slam.