Revancha condimentada para “El Cocinero”

Este martes, “El Cocinero” Juan Pablo Parada cumplirá nueve años en el boxeo profesional con más bajos que altos, pero su carrera viene en ascenso y este viernes, en el Club San Martín, tendrá la posibilidad de demostrar que está vigente a sus 36 años, justamente en la revancha ante Daniel “Zurdo” Sosa.

El templo del boxeo capitalino, ubicado en República de Siria 49, recibirá otra velada que promete quedar en la memoria de los salteños y el combate entre Parada y Sosa será la que cierre el festival.

El apodo gastronómico no es casual. El púgil de la categoría superpluma trabajó en la cocina de un conocido restaurante en la esquina de Mitre y Caseros, frente a la Plaza 9 de Julio y según contó a El Tribuno, ante Sosa llegará mucho mejor del primer combate protagonizado el 14 de julio del año pasado, también en San Martín, donde Parada reconoció que estuvo en su peor momento.

“En esa época no me salían peleas, así que estuve a punto de dejar el boxeo. Subí mucho de peso y cuando me propusieron pelear con Sosa, dije que sí y bajé de golpe 16 kilos”.

Esta oportunidad será diferente, al menos es lo que “El Cocinero” cree. “LLego en un buen momento, con mi entrenador Manuel Medina entrenamos bastante y de hecho guanteamos con ‘El Zurdo’ Sosa. Voy a ir a noquear de entrada y si me gana no hay excusas”.

Los números de Parada son 19 combates, de los cuales obtuvo cinco victorias (todas por KO), mientras que perdió en 14 oportunidades, dos por KO.

Sosa, por su parte, tiene tres victorias, pero no noqueó a ningún contrincante y también cuenta con tres derrotas, donde recibió el KO dos veces.

El Zurdo tiene 30 años, nació el 6 de agosto de 1988 y es profesional desde el año pasado.

Su primer combate fue ante Federico Andrés Panarrieta, donde ganó por puntos el 7 de abril y apenas tres meses después se enfrentó a El Cocinero, donde volvió a llevarse la victoria por puntos.

Si bien el porcentaje de los números favorece a Sosa, este perdió tres veces en las últimas cuatro peleas (Eduardo Estela, Fernando Bravo y Sergio Rosalez), mientras que Parada logró ganar su último combate por KO ante Rubén Anaquino, en El Galpón, el 20 de julio pasado.