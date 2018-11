“El VAR sirve, pero tendría que tener más coherencia”

Llegó con grandes proyectos para potenciar el arbitraje del NOA, principalmente el salteño. Entre evaluaciones, visitas y la presencia en el último clásico capitalino, el presidente de la Comisión Arbitral del Consejo Federal de Fútbol, Gustavo Bassi, habló con El Tribuno del trabajo de los “hombres de negro” y el VAR, pero además de la final histórica entre River y Boca por la Copa Libertadores.

¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?

Para mí sirve. Ayuda mucho al árbitro, pero hay que aceitarlo. Estamos en un momento en que vemos cómo es el protocolo, donde una jugada de define con una interpretación y se utiliza otra interpretación para la misma jugada. Tendría que haber más coherencia. En el Mundial de Rusia anduvo muy bien, aunque en la semifinal de la Libertadores entre River y Gremio, la mano de Borré no apareció en la filmación central. Solo se vio en una cámara de Brasil.

¿En la Superliga?

Sí, sí. Estaría de acuerdo con utilizar el sistema durante toda la Superliga. De todos modos habría que ver cómo implementarlo.

¿Pero eso no termina con el folclore futbolero?

Puede ser, pero lo que buscamos los árbitros es la justicia deportiva. Con respecto a algunos cambios que se proponen, como el tiempo neto de juego me parece bien. Hay una estadística que en Argentina el tiempo muerto es 12 minutos más que en Europa. Lo que pasa es que en Europa el fútbol es más leal. Los jugadores no quieren sacar ventajas.

¿Y con la presión dirigencial?

El árbitro tiene que pensar en la justicia deportiva. Siempre va a haber presión. Tenemos que focalizarnos en el partido. Siempre existe la presión en el mundo. Hay que ser intensos en los 90 minutos. La parte política no la podemos manejar.

¿Y con la prensa?

Yo no polemizo con la prensa. A veces las prensa no tiene los elementos para evaluar a un árbitro y los dirigentes arbitrales no evaluamos con el ojo de la prensa. Si jugó bien no se los “congela”. Pero cuando hay errores hay que “pagarlos”. La manera de crecer es decir la verdad. El problema también que hoy en día hay mucha prensa partidaria. Hay periodistas que tienen 5 horas por día de programa y hablan y hablan... Siempre tienen un tema para vender.

Un pronóstico para la final River-Boca...

Imposible. A nosotros los árbitros esa pasión pasa para otro lado. No somos hinchas. De todos el partido final de la Libertadores en River y Boca en el Monumental va a ser impredecible y abierto. Es increíble. Vamos a tener para hablar mucho tiempo. Para el que quede afuera va a ser muy duro, porque los argentinos lo potenciamos mucho.

¿Qué haces por Salta?

Un poco de todo. Vine a tomar unas pruebas físicas por el Consejo Federal. Lo hacemos en Salta y Jujuy. Fui a ver el clásico entre Gimnasia y Juventud, porque además quería ver a unos árbitros que les había prometido evaluarlos. Estamos tratando de afianzar el nivel y tenemos proyectos importantes para potenciarlos. Acá necesitamos árbitros como Javier Bustelo, con esa conducción, esa energía, el respeto que marca. Es un ejemplo de lo que se necesita en al arbitraje argentino, en cualquier provincia y en cualquier torneo. Yo necesito árbitros con energía.

¿Cómo está el nivel en Salta?

En Salta hay buenos profesores de arbitraje, como Agustín Copa o Ramón Tornero. Lo importante que quizás en cancha tenes que mostrar un temple que tal vez afuera no lo tengas. Tenes que ser un verdadero profesional. No te olvides que sos la máxima autoridad que necesita un gran equilibrio entre 22 jugadores.

Por ejemplo Fabricio Llobet. (árbitro cordobés que llegó a la Superliga hace poco). Vos lo ves afuera y es una persona normal y dentro de la cancha se convierte e impone respeto. Los jugadores saben que tienen que respetar.

¿Es un mini-Pitana, por las dos formas de ser?

Ja Ja. No, no. Tiene su forma afuera y otra adentro. Pero además es mucho más bajito de Pitana. Eso sí, tiene talento. Hay otro chico que se llama Viña, de 1,60 m. y marca la autoridad.

¿Hay mucha disparidad de calidad arbitral en el país?

No, de ninguna manera. Si bien hay buenos árbitros en Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires, quizás por que la exigencia y la competencia es mayor, el resto de las provincias tiene buen nivel.