Cachorros marcó la diferencia ante Central Norte

Central Norte y Cachorros corrieron el telón de los cuartos de final del Torneo Anual y el tricolor se terminó quedando con el triunfo en el estadio Dr. Luis Güemes que volvió a lucir un lindo marco con más de mil doscientos hinchas que se hicieron presentes.

El encuentro fue bastante parejo, ambos propusieron siempre jugar por abajo pero a los 22’, Damián Cortez capturó una pelota en el área chica del cuervo y de primera definió fuerte para el 1 a 0 de Cachorros. Esto hizo reaccionar al azabache que contó con varias chances de empatar el encuentro sobre todo en los pies de Federico “Chicho” Rojas.

En el complemento, el cuervo se hizo dueño da la pelota y generó muchas situaciones de gol. La más clara la tuvo Benjamín Jurado, quien recibió solo por derecha y con todo el arco a disposición tras la habilitación de Rojas, pero Jurado definió mal y tiró la pelota por arriba del travesaño. El tricolor trató de golpear de contra con la velocidad de Federico Ambrogi pero nunca se pudo conectar con Néstor Lucero para tratar lastimar otra vez a Central Norte. Cachorros sufrió la expulsión de Julio Vilte por doble amarilla y esto generó espacios para el azabache. Federico Rojas se hizo cargo siempre de cada ataque de Central Norte y sobre el final del partido, entró al área con pelota dominada remató y la pelota dio en el palo ante la mirada de Pablo Ramos que se quedó inmóvil. Los últimos minutos se jugaron con dientes apretados y ambos sufrieron otra expulsión por bando pero finalmente, Cachorros se quedó con la victoria en estos primeros noventa minutos de ciento ochenta.

La revancha se jugará el próximo fin de semana y la obligación de Central Norte será ganar por una diferencia de dos goles o más para acceder a las semifinales ya que el tricolor cuenta con ventaja deportiva.

La síntesis:

C. NORTE 0 CACHORROS 1

I. Garnica P. Ramos

C. Urbano P. Luna

F. Barboza G. Benítez

N. Alderete M. Sánchez

A. Paz F. Luis

V. Domínguez J. Vilte

R. Morinigo C. Churquina

B. Jurado D. Cortéz

F. Rojas F. Andrada

F. Peinado F. Ambrogi

A. Varela N. Lucero

DT: C. Zurita DT: O. Mendia

Goles: PT: 22’ Damián Cortéz (CA).

Cambios: ST: N. Martínez por F. Luis (CA), G. Arellano por R. Morinigo (CN), N. Arteaga por F. Ambrogi (CA), A. Panelo por A. Paz (CN), R. González por D. Cortéz (CA), M. Ríos por N. Lucero (CA), L. Rodrígnez por V. Domínguez (CN) y I. Quiroga por C. Urbano (CN).

Jornada: 4º Final - Ida

Estadio: Dr. Luis Güemes

Árbitro: Matías Alfaro

Siguen los cuartos de final

La definición del Torneo Anual está en su etapa fina y esta tarde se jugarán los otros tres partidos de los cuartos de final de ida.

Estos tres encuentros se jugarán al mismo horario, 16.30 y contará únicamente con público local en cada uno de los partidos.

En el Gigante del Norte, Gimnasia y Tiro recibirá a San Martín con el arbitraje de Ramón Chávez. El albo viene de dejar en el camino a San Antonio, mientras que el león del oeste clasificó directamente a los cuartos de final por finalizar entre los cuatro primeros en la fase ordenamiento.

Cabe destacar que el elenco del oeste cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor posicionado que el albo en la segunda fase.

Por otro lado, en el estadio Miguel Pascual Soler, Atlético Mitre se medirá con Atlético Sanidad con Gabriel Martínez como juez principal.

El ciclón eliminó a Deportivo Atlas en octavos de final, mientras que Sanidad se quedó con el último boleto para acceder directamente a esta instancia.

El enfermero contará con ventaja deportiva en este duelo frente al ciclón.

Por último, en el estadio de la Liga Salteña de Fútbol, se jugará el clásico entre Camioneros Argentinos del Norte y Peñarol con el arbitraje de Esteban Vicente.

El camión venció en la fase anterior a Villa Primavera, mientras que el mirasol fue el mejor equipo de la fase ordenamiento y además de haber clasificado anticipadamente a esta fase, contará con ventaja deportiva frente al camión.

Solamente tres equipo podrán disputar la última plaza para el Torneo Federal Amateur, Sanidad, Peñarol y San Martín.