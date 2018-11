Gimnasia encontró el aire que necesitaba

¡Viven! Gimnasia y Tiro encontró lo que tanto buscaba, esa pequeña dosis de oxígeno que lo mantiene con vida y fuera de zona de descenso directo. Con el debut de Daniel Ramasco como técnico, el albo logró romper la sequía y sacarse de encima -momentáneamente- una pesada mochila, venció a Altos Hornos Zapla de Jujuy por 1 a 0, en el Gigante del Norte, por la decimocuarta fecha del Federal A.

Gimnasia logró abrochar tres puntos que le permiten respirar, porque venía maltrecho y sin lograr resultados, lo que significó el despido de Víctor Riggio como entrenador.

El albo mostró una nueva versión, el Gato Ramasco se encargó de ponerle su impronta al equipo y se notó.

Las cosas no comenzaron bien para Gimnasia porque se encontró con un rival que intentó llevarlo por delante.

Zapla, con jugadores de experiencia y buen pie, incomodó al local, la sociedad de Juan Cartello y Leo Silveira, más la potencia física de Martín Abraham, pusieron en aprietos a la defensa millonaria, que logró salir ilesa.

Sin jugar bien y sin tener la posesión de la pelota, Gimnasia tuvo la chance de ponerse en ventaja, Iturrieta capturó un rebote, remató e hizo temblar el palo derecho de Sánchez, arquero del merengue.

En el ataque el albo dejó una gran deuda. La presencia de Diego Martínez no se notó, lo que fue un déficit para el equipo.

En el complemento todo cambió, el albo mostró otra faceta, la que se necesita para ganar finales como la que jugó. Fue otro equipo, tuvo mayor lucidez para generar y logró su recompensa, a los 9 minutos, Morette, habilitado por Iturrieta, definió cruzado y la mando a guardar sobre el palo derecho del “uno” de Zapla. El volante creativo de Gimnasia apareció, luego de un flojo primer tiempo, se redimió y marcó su primer gol con la casaca del albo.

Zapla sintió el impacto, quedó desorientado y no logró sostener lo bueno que hizo por momentos en el primer tiempo.

Gimnasia fue por más, quería liquidar el pleito pero la falta de precisión se lo impidió. Luciano Herrera tuvo ocasión de ampliar el marcador, pero no fue su tarde, dilapidó dos claras oportunidades por falta de lucidez a la hora de definir.

El merengue sin ideas buscó, trató de complicar de pelota parada, pero no logró doblegar a la defensa millonaria, sobre todo a Mauro Leguiza, arquero de Gimnasia, quien respondió muy bien cuando el equipo más lo necesito.

Gimnasia ganó y está vivo.

GIMNASIA 1 ZAPLA 0

M. Leguiza (7) M. Sánchez (5)

J. Hereñú (5) N. Aguirre (5)

M. Benítez (6) P. Santillán (6)

A. Cazula (5) J. Méndez (5)

F. Giménez (7) L. Casarino (5)

J. Iturrieta (7) J. Cartello (6)

P. Agüero (5) F. Tello (5)

L. Herrera (6) L. Guevara (5)

E. Morette (6) N. Guzmán (5)

E. Giménez (5) L. Silveira (6)

D. Martínez (3) M. Abraham (5)

DT: D. Ramasco DT: C. Corrales

Gol, ST: 9’ Emanuel Morette (GyT). Cambios, ST: 7’ C. Catalfano por L. Guevara (Z), 23’ F. Pereyra por D. Martínez (GyT), 26’ F. Galarza por F. Tello (Z) y J. Pascuttini por J. Cartello (Z), 26’ M. Macoritto por E. Morette (GyT), 41’ M. Rosso por L. Herrera (GyT). Incidencias, ST: 38’ expulsados Iturrieta GyT) y Guzmán (Z).

Jornada: 14ª fecha

Árbitro: Francisco Acosta (6)

Estadio: Gigante del Norte