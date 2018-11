“Quiero tener un equipo con paciencia y que trate de jugar”

Técnico que debuta... Daniel Ramasco arrancó su ciclo como conductor de Gimnasia y Tiro con una trascendental victoria sobre Zapla (1 a 0).

El Gato logró romper con una sequía de seis fechas sin ganar y sacó al albo de zona de descenso directo.

“Es el equipo que queremos, la forma de juego, que tenga la personalidad para agarrar la pelota y que los delanteros salgan a los costados. Lo hicieron muy bien. También me pone contento por el trabajo de Ezequiel Giménez, hizo su debut y cumplió con las expectativas que tenia. Esas son cosas que te llenan”, destacó Ramasco tras la victoria ante el merengue.

Una de las virtudes que destacó al albo fue la tranquilidad que tuvo cuando las cosas no salían. “Fue algo que lo veíamos hablando en la semana, teníamos 90 minutos para ganar el partido, quiero tener un equipo con paciencia, que trate de jugar, y lo entendieron. Me voy con el segundo tiempo que hicieron, es el Gimnasia que queremos. Ojalá podamos encontrar ese equipo”, analizó el técnico millonario.

El Gato Ramasco quebró una racha negativa, pero no quiso quedarse con los laureles, fiel a su personalidad y humildad, expresó: “Estoy contento por el plantel y el club, estábamos necesitados y este grupo también, ellos van a comenzar a tener la cabeza más tranquila y van a pensar mejor, ahí el equipo va ir apareciendo cada vez más”.

Zapla complicó en la primera mitad y Ramasco reconoció: “Me sorprendió el esquema que puso Cristian Corrales, pensé que iba a ser un poco más mezquino pero puso un esquema parecido al nuestro”, explicó el técnico albo y agregó: “conozco a todos lo jugadores de Zapla, tienen buen pie en mitad de la cancha, en el primer tiempo nos costó porque agarraron la pelota. Entendimos como hacerlo en el segundo tiempo y lastimamos”.