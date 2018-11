Juventud Antoniana, con otro duro revés

Con la derrota en manos de Chaco For Ever por 4 a 2, el santo quedó en una penúltima peligrosa posición

Otro duro golpe para los antonianos. El revés que sufrió el equipo santo fue un 4 a 2 frente a Chaco For Ever, resultado que lo deja en la penúltima ubicación en la tabla de posiciones de la zona 4 del torneo Federal A y lo que le significaría quedar muy expuesto a la perdida de la categoría.

Es que a Juventud le está pasando factura todo el desorden que hubo en cuanto a la planificación de los preparativos para jugar un torneo donde aquellos equipos que mejor cumplieron los trabajos previos aparecen con cierta superioridad en cuanto al juego colectivo y la parte física.

Así quedó demostrado en la presentación que el once antoniano realizó contra Chaco For Ever, que supo capitalizar en el arco defendido por Angel Pedroso las posibilidades de gol que tuvo a su favor. Primero fue Gaspar Trivero, quien tuvo que poner la cabeza para asegurar el 1 a 0. Luego Marcos Cabrera libre de marca amplió la diferencia a 2. Y para finalizar la primera etapa Milton Zárate con una bonita conversión de tiro libre puso el 3 a 0, con el que se fueron al descanso.

El DT Salvador Mónaco busco con los ingresos del Ratón Ibáñez y Jorge Pichotti encontrar la forma de conseguir la tenencia de la pelota el mayor tiempo posible y lo consiguió. Se recostó Gustavo Mendoza por derecha y abrió un sendero para efectuar algunas jugadas como aquella en la que tiró un centro por abajo y Juan Molina marco el primero para la visita.

Pero el local para no sufrir sobresaltos, empujó de nuevo, se fue al frente y Lucas Saucedo recibió adentro del área y no perdonó. Y no se quedó el santo que fue en busca de vender cara la derrota. El Ratón Ibáñez logró el segundo, pero el 4 a 2 a favor de los chaqueños fue inamovible.

Una producción para los antonianos que alcanzó hasta donde pudo. Ahora se vendrán tres finales y la exigencia demandará sumar y sumar, no queda otra.

Chaco F. E. 4 Juventud 2

G. Canuto A. Pedroso

H. Vega N. Pérez

M. Cabrera J. Cárdenas

N. Sainz M. Gogna

M. Morello F. Castro

G. Triverio L. Robledo

O. Gómez G. Mendoza

M. Zárate J. Montero

I. Ruano M. Cachi

D. Magno J. Molina

D. Romero L. Zárate

DT: L. Medero DT: S. Mónaco

Goles PT: 42’ G. Triverio (CH), 46’ M. Cabrera (Ch), 49’ M. Zárate (Ch). ST: 21’ G. Molina (J), 28’ L. Saucedo (Ch), 39’ G. Ibáñez (J).

Cambios ST: inicio, G.Ibáñez por L. Robledo y J. Pichotti por M. Cachi (J), 2’ A. Le desma por D. Magno y L. Saucedo por G. Triverio (Ch), 29‘ C. Chavarría por J. Montero (JA), 33’ A. Brio nes por M. Zárate (Ch).

Jornada: 14ª fecha

Estadio: Juan Alberto García

Árbitro: Sebastián Mastrángelo