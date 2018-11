Bajo la lluvia, recordaron a víctimas de siniestros viales

La lluvia no impidió el encuentro de familiares y vecinos para conmemorar el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito ayer a la mañana en la avenida Paraguay. El recordatorio se realiza en Salta desde 2006 y, a partir de 2014, se hace en el lugar donde está la escultura "Brotes de conciencia", que representa un semáforo emergiendo del suelo en la rotonda ubicada frente al mercado Cofruthos.

La lluvia y el frío hicieron que los discursos se pronunciasen bajo el techo de un estacionamiento de la concesionaria de autos que se ubicada frente a la escultura que recuerda a las víctimas de accidentes. Había dos gacebos para que los presentes se resguardaran.

La conmemoración fue organizada por Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (Pavicei), cuyo titular es Raúl Padovani al frente.

El 26 de octubre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la resolución 60/5, invitó a los Estados Miembro y a la comunidad internacional a declarar al tercer domingo de noviembre como el Día Mundial en memoria de las víctimas de accidentes de tránsito.

El clima de ayer no pudo contra esa mezcla de dolor, ánimo por el reencuentro y sonrisas en los saludos de los familiares que quedaron vivos y que comparten el claro objetivo de luchar para detener las constantes muertes por siniestros viales en Salta. Coincidieron en que es fundamental impulsar políticas de concientización y prevención.

Maxi Murga, Sergio Luna, Mariela Valdez, Lucas Torres son algunos de los nombres de las víctimas, a las que recordaron con una bandera gigante llena de rostros. Raúl Padovani habló de una "cruzada" para crear conciencia.

Alfredo Jurado perdió a dos hijos -Ana Belén y Juan Cruz- en la tragedia en Campo Quijano que ocurrió hace cuatro años, cuando un automovilista embistió a un grupo de jóvenes que estaba en el camping.

El hombre y su esposa llegaron ayer hasta el lugar del recordatorio. "No es tan difícil respetar las señales viales, no es difícil ser conciente del daño que podemos hacer con un vehículo, tampoco es difícil no conducir cuando bebemos alcohol. Lo difícil es llevar a dos hijos al cementerio", dijo Alfredo, embargado por los recuerdos y el dolor.

Por primera vez estuvo Jorge David, un comerciante conocido por sus campañas solidarias que perdió a su esposa, a su hija y un nieto en un siniestro vial hace casi un año. "Quiero invitar a todos a la pintada de las tres estrellas amarillas, en el kilómetro 1487 de la ruta nacional 9/34, el domingo próximo, a las 10.30, con motivo de cumplirse un año de esta tragedia", dijo.

Participó personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, la Agencia de Seguridad Vial y el cuerpo infantil de la Policía Vial.