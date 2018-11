VIDEO: En pleno recital, el líder de La Beriso Rolo Sartorio, paró los insultos al presidente Macri

La banda de rock La Beriso celebró sus 20 años de carrera con un recital en el estadio de Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Liniers en la noche del sábado. Como ya es costumbre en varios conciertos que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el público aprovechó un descanso de la música para comenzar a cantar el llamado “hit del verano”, una canción que insulta al presidente Mauricio Macri.

El acto en sí no sería novedoso si no fuera porque, contrario a lo que ocurre muchas veces, el propio líder del conjunto interrumpió la canción y pidió a los asistentes que no insulten. “Quería agradecerles porque sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es muy difícil pagar una entrada para ver artistas, así que muchas gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, eh”, planteó en un momento el cantante Rolando Sartorio. Fue entonces cuando el público empezó a cantar el tema contra el jefe de Estado, conocido también por sus siglas MMLPQTP.

“No puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente esta mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas así que disfrutemos y dejemos disfrutar, no vayamos en contra de nadie”, cuestionó Rolo, al hacer callar a la audiencia. La banda continuó entonces con la canción Otro lugar, de su disco Culpable (2009), cuya letra reza: “Está el orgullo del que pelea, o la soberbia del que gobierna / Vámonos, vámonos a otro lugar, donde la gente de mierda no pueda llegar”.

Rolo Sartorio en mayo fue noticia por una definición política

Sartorio ya había sido noticia en mayo por ir contra la corriente ideológica de parte de su público, cuando planteó en un show: “Nosotros hemos hecho que la familia vuelva a los recitales. Hoy la revolución es el respeto, no hay que tirar piedras, no hay que cortar calles. Eso quedó en los 70, muchachos”.

El llamado “hit del verano”, que nació en las canchas de fútbol, se reprodujo en los últimos meses en todo tipo de recitales y festivales, y entre artistas de todas las ideologías: Charly García fue uno de los últimos que lo entonó, en un show de agosto pasado, que también generó polémica. Otra presentación controvertida fue la de Lorenzo “Toto” Ferro, protagonista de El Ángel, que también insultó al líder de Cambiemos, aunque sin cantar la canción, al recibir el Premio Fénix a Mejor Actor en la Ciudad de México.