El mítico mundo del billar, inmortalizado en fotografías

El próximo 1 de diciembre se inaugurará una muestra especial que habla de espacios detenidos en el tiempo, con una mítica muy particular. La exposición “Billar. Esquema de minúsculas tensiones” quedará habilitada a las 20 en Galería Líquida (Juramento 466) y se trata de un compendio de fotos realizadas a lo largo de dos años por Lucas Aimar y Pablo Bazán.

La muestra estará integrada por 64 fotografías y permanecerá abierta al público durante dos meses. La entrada será libre y gratuita. Junto con las fotos también se expondrán textos narrativos y se emitirán sonidos que fueron grabados en los mismos billares.

Las fotografías dan cuenta sobre los diversos momentos que pueden vivienciar aquellos que concurren a una sala de billar. “Es un lugar de reunión social de las clases media y media baja. Quisimos darle un poco de vida y aire, porque son espacios que se están perdiendo y tienden a su pronta desaparición. Quisimos así retratar lo que pasa en allí, ya que hay un encanto muy especial, una mística que no existe en otros ámbitos”, contó a El Tribuno Lucas Aimar.

Uno de esos encantos reside en que la mayoría de los billares datan del siglo pasado y eso se ve reflejado en la muestra, donde la mayoría de las fotografías son en blanco y negro, agregando un tono nostálgico y melancólico.

“Hoy quedan muy pocos billares y no hay casi inversión. Esto es una especie de registro de lo que pasa allí dentro y cómo fueron sobreviviendo a lo largo del tiempo hasta ahora. Queremos que la gente los recuerde, los reviva y los conozca, en el caso de los más jovenes. En los billares, al igual que en los clubes de barrio, se mantienen viva una parte muy importante de la cultura salteña. En lo personal, es un refuguio que me permite aclarar las ideas”, agregó el artista y encargado de la Galería.

Concientización

Cabe destacar que cada persona que concurra a visitar la muestra recibirá como obsequio un ejemplar de árboles nativos.

El objetivo es contribuir a generar conciencia ambiental y resaltar el valor de pensar en reforestar la ciudad y sus alrededores. “La idea de los plantines surgió con la primera muestra que hicimos el año pasado. Es una iniciativa que decidimos tener como ciudadanos para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente”, destacó Lucas.

Daniel Bazán es fotógrafo, nacido en Jujuy y radicado en Salta desde hace 8 años. Su mirada se posa en lo urbano, lo latente, aquello que por cotidiano resulta a veces difícil de mirar.

Lucas Aimar es artista y desde hace dos años se encuentra al frente de Galería Líquida. En numerosas ocasiones, fue curador de las muestras allí presentadas.

¿Qué es Galería Líquida?

Inaugurada en 2017, este espacio fue pensado tanto para exposiciones como para montar diversas experimentaciones de arte.

Pretende ser una galería donde lo que se exhiba tenga la capacidad de “fluir” con su entorno, para generar un ambiente “armónico”, según señalaron los organizadores.

El nombre del espacio remite a uno de los estados de la materia: el líquido, connotando una relación intrínseca con la conciencia del cuidado del medio ambiente.

Dicha conciencia se materializó en la muestra inaugural “Mil árboles”, una exposición que unió a más de 120 fotógrafos de todo el país. La muestra estuvo compuesta por 200 fotografías de árboles nativos de nuestro país, con la idea de que se restituyera en el inconsciente de cada espectador, la importancia y el valor del cuidado del medio ambiente.

Desde entonces, en cada muestra que se monta en este espacio se obsequia a cada espectador un plantín a modo de colaboración con el medio

En 2017 fue uno de los proyecto ganadores del Fondo Ciudadano de Cultura por su promoción del arte y la cultura en general.

Los inicios del billar se remontan a culturas tan antiguas como las de Grecia y Egipto, pero es en la Europa del siglo XVIII cuando empieza a tomar forma el juego.

El nombre proviene de la palabra francesa “bille”, que significa “bola”. Existen dos teorías sobre su creación, la escuela francesa afirma que el juego fue creado por Henry Devigne, un artesano de la corte de Luis XV, mientras que la tradición inglesa asegura que su legítimo inventor fue Bill Yar. En 1825 se celebró el primer campeonato oficial de billar en el Reino Unido.

Actualmente, existen numerosas variantes de este juego alrededor de todo el mundo.