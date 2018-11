La historia de Tiziana, la niña que cambió de género a los diez años, llegó a PPT

“Si naciste con pito vas a morir con pito, yo pensaba así”. La frase es de Damián, el papá de Tiziana, la pequeña salteña que nació varón pero a los diez años logró que le otorguen un DNI que la acredite como femenina, así como ella se sentía. Para los padres de la menor fue un proceso largo hasta que lograron aceptar a su hijo como una hija. Así lo contaron en una nota que dieron al programa Periodismo Para Todos, donde también habló la menor.

“Papá, mamá: yo quiero ser nena. Yo me siento nena”, le había dicho a sus padres con quienes este año celebró cuando el Registro Civil de Salta, le otorgó su cambio de género para convertirse en la primera menor que obtiene su documento y partida de nacimiento rectificada. “El día que fui a comprar ropa de mujer fue el más feliz de mi vida”, recordó Tiziana en diálogo con el programa que conduce Jorge Lanata, donde se presentó un informe especial sobre la ley de Educación Sexual Integral.

“Vos me tenés que aceptar como soy, soy tu hija, no tu hijo. Voy a ser una nena trans toda mi vida”. Esta fue la frase dedicada a su padre que marcó el futuro de Tiziana. El proceso no fue fácil. Ni para ella ni para su familia. Así se desprende también del testimonio de Graciela, la mamá, quien confió que sus otros hijos (eran 9, además de Tiziana) no aceptaron el cambio de género y se fueron de la casa.

“Soy una niña que sus padres respetan, que tengo mi documento y lo cuido como un tesoro”, dijo en la presentación de su historia la pequeña.