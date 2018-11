El DT Salvador Mónaco y el fastidio por su inhabilitación

Cierto fastidio mostró el DT de Juventud Antoniana, Salvador Mónaco por la inhabilitación para ingresar a la cancha en los partidos por el Federal A, tanto de local como de visitante, hasta tanto el club de la Lerma solucione la desvinculación definitiva del extécnico Gustavo Módica. “De la forma que estoy trabajando desde afuera, no podés estar dando indicaciones. O hacer un movimiento porque si sacás el celular en la tribuna te quieren manotear. En el Chaco, por lo menos, me dieron un palco y allí la gente nos trató fenómeno. Pero desde ese lugar no se veía nada. Todo se hace más difícil. Ojalá que en esta semana ya lo mío tome otro curso y se pueda solucionar”, ante el pedido que hizo el técnico a los directivos.

Para ir más a fondo con este tema, Mónaco, declaró: “Para el jugador que no te ve adentro de la cancha, no es lo mismo el ayudante que el técnico, no es lo mismo el técnico que el preparador físico. Cuando uno está al jugador por ahí se lo rigorea, lo acaricia, lo putea, uno lo alaba. Es diferente que esté uno dentro de la cancha o que esté cualquiera. No digo cualquiera porque está dentro del cuerpo técnico. Pero yo tengo que estar adentro. El domingo (frente a Chaco For Ever) por ejemplo hubiese tomado otra determinación ya en el primer tiempo en los movimientos que hace a lo táctico. Como que hablar por teléfono a veces se distorsiona, no atiende y trabajar así es complicado”.

En lo que hace a la función de Mónaco al frente del equipo, consideró: “Yo quiero sacarlo al club de esta situación y después uno ve si no puede seguir entrando al campo de juego, pero te digo que de ánimo estamos bien. Lo que pasó el domingo, desde que estoy fue el partido más flojo defensivamente porque no estuvimos coordinados. Ya hacía rato que no nos llegaban en ocasiones de goles como los que le permitieron marcar al rival en el primer tiempo. Hablando con los defensores visualizamos eso y hay que volver a trabajar en este sector de la cancha”, cerró.

A la espera de Crucero

La gran final o el partido decisivo, uno de los tres, hasta el final de esta etapa, que le que queda al santo que dirige Salvador Mónaco comenzará este viernes frente a Crucero del Norte, desde las 22, en el estadio Padre Martearena. Para el entrenador del equipo antoniano, aparecen como una solución los regresos del Ratón Ibáñez, quien ingresó en el segundo tiempo en la derrota por 4 a 2, frente a Chaco For Ever, y de Francisco De Souza, quien podría reaparecer entre los titulares luego de cumplir una fecha de suspensión.

También Mónaco sigue con atención las recuperaciones del volante ofensivo, “Beto” Claudio Acosta y el del defensor Federico Pérez, quienes ayer, al retomar los entrenamientos de la semana solo entrenaron en forma liviana, aunque la posibilidad de contar con ambos jugadores son muy lejanas.

“De los 9 puntos que quedan si logramos sumar 6 vamos a quedar mejor posesionado”, según dedujo el DT Salvador Mónaco, al hablar de lo que le resta a Juventud para finalizar el año y con mayores probabilidades de jugar la fase reválida, desde el 27 de enero de 2019.