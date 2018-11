Crean registro municipal de deudores alimentarios

Los morosos no podrán ejercer cargos públicos ni tampoco ser proveedores.

En San José de Metán se creará un registro municipal de deudores alimentarios para tratar de contrarrestar la problemática que afecta a muchas mujeres solas que se encargan de la crianza de sus hijos.

El proyecto del concejal José María Issa fue aprobado por unanimidad. "Se da como basamento ante la imposibilidad de obtener resultados positivos por la vía ejecutiva, y a raíz de ello intentar una sanción conminatoria para torcer la voluntad del padre/madre obligado y lograr que éste cumpla con el pago de la cuota", destacó el edil en la iniciativa.

"Esta sanción es motivo para que el individuo regule su conducta conforme al uso (coacción individual), y se afirma que más importante que los efectos de la sanción sobre la persona a la que se aplican, son las que se producen sobre otras personas que integran la comunidad o sobre toda la sociedad (coacción social)", indicó.

Se coacciona al deudor

La finalidad que se persigue con este tipo de normas sancionatorias ante el incumplimiento alimentario es coaccionar a los deudores para que cumplan con su obligación. El fundamento legal de esta norma radica básicamente en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23.849. No debe perderse de vista que el único beneficiado con el pago de la cuota alimentaria es el niño o adolescente destinatario de la misma, que verá en el cumplimiento en tiempo y forma que la separación de sus padres no ha afectado el vínculo que existe con su padre no conviviente.

Los deudores

El proyecto crea en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de San José de Metán, el Registro Municipal de Deudores/as Alimentarios/as Moroso/as que funcionará en la esfera de la Secretaría de Gobierno.

Las funciones del registro serán llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco cuotas alimentarias alternadas, ya sean de alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

En el listado se deberá consignar nombre y apellido, documento de identidad, domicilio, nacionalidad, ocupación, número de expediente judicial y juzgado interviniente. Número de cuotas adeudadas, ya sean consecutivas u alternadas.

Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada en forma gratuita y registrar los informes enviados por los organismos municipales de toda concesión, habilitación, permiso o contrato en el que sea parte la o las personas incluidas en el registro.

Además, contempla comunicar al juez interviniente del otorgamiento o renovación de concesiones habilitaciones, permisos o contratos, en un plazo que no excederá de los siete días a partir de la recepción del informe.

"La inscripción en el registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte, la que tendrá por motivación la probada voluntad inequívoca del no pago o pago, según cada caso de las obligaciones alimentarias por parte del obligado", dijo Issa, quien es abogado.

Es requisito para ser proveedor del municipio de San José de Metán, otorgar o renovar concesiones, habilitaciones, permisos o contratos, y para ser funcionario público jerárquico el certificado expedido por el registro.