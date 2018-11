Denuncian que cerró una heladería sin pagar sueldos

Los exempleados de la firma Lomoro decidieron manifestar públicamente en Metán ante el cierre de la plata procesadora de helados, al mismo tiempo que denunciaron pagos en negro y precarización laboral durante el tiempo que duró la relación de dependencia.

Además, una mujer denunció públicamente que trabajó desde junio y nunca le pagaron el sueldo.

El grupo Delacosta SA, representado por Hugo Marcos Barros, oriundo de Guaymallén -Mendoza-, dejó en la calle y sin pagarles los últimos tres meses a cinco personas.

La marca Lomoro tiene, lamentablemente, antecedentes de venta de mercadería en mal estado y locales clausurados en la provincia de San Juan.

Algunos rumores indican que la franquicia habría sido vendida. "Nos iba dando de $500 o $1.000. En mi caso estoy en negro, trabajé cinco meses y aun estoy en negro, me tenía dando vueltas que me iba a dar el alta pero no llegó nunca. Desde que yo entré en junio no me pagó nunca, alquilo una casa y tengo dos hijos", relató con crudeza una mujer a un medio de Metán llamado Código Abierto.

Además, asegura la mujer que ayer se reunieron con Barros, quien "se habría comprometido a pagarles, pero nunca apareció con el dinero".

Hace dos años la empresa mendocina representada por Hugo Barros llegó a Metán presentándose ante el intendente de la ciudad y otros funcionarios planteando la posibilidad de poner una fábrica de helados en el predio del Parque Industrial, situación que fracasó porque el predio que se les cedió no tenía los servicios, por lo tanto era muy difícil la producción sin gas o agua".

Meses después el municipio logró que llegue el agua, pero al realizarse un estudio para poner un transformador no fue posible, ya que el costo rondaba los dos millones de pesos.

Luego Barros alquiló un local en 25 de Mayo y Mitre de la ciudad metanense para instalar la franquicia de Lomoro, pero tampoco ahí prosperó.