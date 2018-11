Acuerdan protocolo de acción para niños víctimas de violencia

“Los maltratos físicos en los niños son los más fáciles de ver. En el caso de tratarse de abuso sexual el niño cambia su comportamiento, se vuelve violento y sexualiza la relación con sus pares. Pero para poder ver esto, quien está en contacto con los chicos debe estar alerta. Debe querer y saber ver”, expresó Lucrecia Miller, fundadora de la Red Papis y que llevará adelante, junto a otros profesionales, las jornadas de capacitación a directores de escuelas y jefes de centro de salud en el hospital Papa Francisco. Las capacitaciones se dictarán hoy, el 15 y 29 de noviembre en el salón auditorio del nosocomio ubicado en la zona sudeste. Se estima que participarán los representantes de 42 centros de salud y un mismo número de directivos de escuelas de la zona.

En diálogo con El Tribuno, Miller destacó que el objetivo de esta formación apunta a que no se naturalicen algunos comportamientos o situaciones. “A veces ven a un niño desnutrido y creen que la familia no tiene recursos para darle de comer, pero a lo mejor sí hay que comer, solo que no le dan los alimentos. Entonces hay negligencia y eso también es maltrato”, expresó. La profesional dio como ejemplo el caso emblemático del pequeño Thiago Quipildor, donde la docente no vio la cantidad de inasistencias a clases y el médico emitió certificados médicos para que se presentan en la escuela y justificar las faltas, sin siquiera ver al niño.

Los talleres que tendrán su primera jornada hoy se llevan adelante en un trabajo conjunto de los ministerios de Educación y de Salud.

Durante los encuentros se apuntará a la redacción de un protocolo de acción que permita tratar los casos de violencia infantil, en los casos simples donde todavía no se haya llegado a la judicialización y, por otro lado, se apunta a confirmar un registro de datos, para que se carguen las situaciones y evidencias que presentan los niños. “Hoy no contamos con un registro de datos y esto obliga a que cuando llegamos a los casos extremos no tenemos nada de lo que ya pasó el niño, y debe volver a revivir todo”, expresó Miller.

Si bien esta formación dará sus primeros pasos en las áreas de Salud y Educación, se espera avanzar hacia otras áreas. Igualmente, esta formación una vez concluida en el hospital Papa Francisco, se llevará adelante en hospital Materno Infantil, con el objetivo de cubrir la totalidad de los centros de salud y escuelas de la ciudad de Salta.

Los objetivos de estos talleres son favorecer el trabajo de detección de casos de violencia que pueden resolverse sin llegar a casos extremos, o a una judicialización de la situación. “Porque cuando el caso se judicializa, en muchos casos el niño ya queda institucionalizado y, por otro lado, tenemos situaciones que pueden tratarse a tiempo y evitar así que se sature el sistema judicial”, expresó Miller.

Si bien no se cuenta con estadísticas oficiales con respecto a los casos de violencia contra menores y abuso de menos, Miller destacó que el 53 por ciento de los abusos sexuales ocurren en el ámbito familiar. En cuanto a las edades de las víctimas, la fundadora de la Red Papis destacó que el mayor número de víctimas se ubica entres los 6 y 12 años, le siguen los pequeños de entre 0 y 5 años. “Los niños mayores de 12 años también son víctimas, pero al ser mayores, tienen la capacidad de buscar ayuda o huir de sus hogares”, expresó. Para finalizar, Miller recordó que en lo que va del año, ya son 22 las niñas menores de 12 que fueron víctimas de violencia y que per dieron la vida en el país.