El secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, hizo llegar el apoyo del área a la familia Teruel pero aclaró que no hubo robos

Ante el hecho denunciado por la familia del músico salteño Kike Teruel, el secretario de Seguridad Jorge Ovejero en diálogo con El Tribuno contó: “Se hizo un análisis de todo el radio, de las denuncias y los llamados al 911 -que pudieron haberse realizado desde ese sector-, pero no se advirtieron llamados que den indicios de algún pico delictivo. Investigadores realizaron entrevistas, con resultados negativos”.

Ovejero recordó que la familia vivió una situación particular, un hecho de inseguridad muy desagradable hace muchos años en Buenos Aires, “por lo que pudo haber quedado la preocupación familiar y ya hay una reacción ante cualquier tipo de hecho, con toda lógica”.

“Lo de la familia Teruel es un hecho puntual. Hay una denuncia que se realizó el día 30 de octubre sobre una situación del 28 de ese mismo mes. En esta última fecha, la mujer llamó al 911 manifestando el ingreso al perímetro de su domicilio de dos sujetos, que luego huyeron para el cerro con el que colinda la vivienda. Se está investigando y se sigue trabajando. Nos hemos puesto a disposición de la familia para lo que necesite”, detalló el funcionario.

Para finalizar agregó que es intensión del Ministerio "llevarles tranquilidad y prestarle todo el apoyo. La zona cuenta con presencia policial constante, según lo manifiestan y reconocen los propios vecinos".

"Me sorprende que Kike Teruel se quiera ir"

En comunicación con AM 840, el ministro de Seguridad de la Provincia Carlos Oliver, se mostró ayer sorprendido por la intención de irse a vivir a Uruguay que expresó el Nochero Kike Teruel, a causa de la inseguridad en Salta.

“Me sorprendió lo que declaró -Kike Teruel-. El me llamó... me contó de las preocupaciones que tienen por una situación que pasaron en 2001. Lo que me llamó la atención ahora son estas declaraciones, porque fue la mujer a la Comisaría 3 antes de ayer (30 de octubre) a hacer una denuncia y expuso que no le robaron nada, que ella vio dos personas. El vive en la ladera del cerro”, señaló Oliver.

El titular de Seguridad agregó: “Se mandaron los móviles en ese momento. Pero no hubo robo”. Según trascendió, se rastrilló la zona, se tomaron testimonios de vecinos y tampoco se detectaron hechos delictivos en los alrededores.

Oliver recordó, además, que “en otra oportunidad lo llamó a las 4 de la madrugada por una situación con la hija que se había olvidado el teléfono en Buenos Aires y con la historia que él había vivido estaba desesperado. Pero solo pasó que se olvidó el teléfono en su casa”.

Hizo alusión a que cuestiones de su vida personal y familiar pueden ser las razones por las que haya tomado la decisión de dejar Salta.