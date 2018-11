Las aplicaciones de citas se han convertido en una importante opción para formar una pareja

Millones de personas en el mundo recurren a las aplicaciones a la hora de conocer gente, ya sea con el fin de concretar una relación, para encuentros furtivos o para un cruce sin compromiso. Lo cierto es que los protocolos del “amor” cambiaron con la llegada de Internet y ni hablar con la posibilidad de tener al alcance de la mano, en cualquier lugar y momento una aplicación en el smartphone con un abanico de posibilidades inmediatas que facilitan conocer gente nueva y dispuesta a lo mismo que quien busca.

Las nuevas tecnologías, y especialmente las aplicaciones y redes sociales, han modificado los patrones en la forma de conocer gente. Los expertos creen que se ha producido un cambio de paradigma.

Este fenómeno empezó a cambiar con el surgimiento de los sitios de citas, y logró su auge más tarde, con el lanzamiento de aplicaciones móviles que persiguen el mismo objetivo.

Al respecto la psicóloga Sabrina Ríos Minahk (MP1340), comentó a El Tribuno que “es una buena forma de entrar en contacto con el otro, con la vorágine en la que vivimos no se nos permite contactar por fuera, no estamos tan habilitados para contactar por fuera de las redes sociales. Hoy todo pasa por Internet, desde la aplicación WhatsApp, que la usamos para coversar, cerrar tratos, acordar citas personales, laborales, con la familia, etcétera, también Instagram que nos permite mostrar a través de fotografías que estamos haciendo y Facebook que, como sabemos, es una ventana gigantesca al mundo de los demás”.

Estos recursos llegaron para competir con los viejos clubes sociales y discotecas o boliches cómo ámbitos donde se relacionan personas sin referentes previos y además aportan facilitadores para ese fin.

“Si de relaciones se trata, estas aplicaciones son excelentes herramientas: si voy a un boliche puedo conocer a uno, otro... más menos, pero no es lo habitual en la actualidad no se ve gente encarándose entre ellos, eso ha quedado más como en la generación de los 80-90, pero a través de las aplicaciones o redes sociales puedo acceder a un gran abanico de posibilidades de forma simultánea con las que me puedo relacionar con el otro y puedo ir eligiendo”, sostiene Ríos.

Los pro y los contra



Las aplicaciones y las redes sociales generan la posibilidad de que el “encuentro” se produzca de forma simultánea, inmediata y a cualquier hora sin tener que dejar de hacer lo que se está haciendo. Con eso se generan cosas a favor y en contra por la relevancia que se le da al contacto que tengo.

“En ese sentido es un poco lo mismo que pasaba cuando se salía a bailar o a una fiesta y te presentaban a alguien, lo primero que se ve es lo que me queda, la imagen. Y en las redes sociales y aplicaciones es lo mismo, lo primero que vemos es una foto, una imagen de la persona con la que estamos entablando un contacto”, acota la especialista.

Claro que las habilidades de quien se acerca a este mundo también son importantes, porque estos servicios siguen siendo medios donde el manejo de lo visual y la palabra escrita tienen importancia a la hora de tener éxito en el cometido de buscar pareja.

Cara a cara



La psicóloga sostiene que “puedo estar meses chateando con una persona y hasta entablar una relación a través de las redes pero la relación real, estable y de amor (si se quiere) sí o sí necesita del contacto físico y con eso no quiere decir que tengan sexo sino al simple hecho de verse, tomar un café, intercambiar miradas de forma física porque ahí es donde surge el contacto real con el otro todo lo demás es una fantasía”.

Es importante comprender que cuando el contacto se establece la persona se muestra, “que es en realidad como una primer cita porque te voy a mostrar lo mejor de mí, me voy a poner mis mejores ropas, voy a producirme para gustarle al otro. Antes las cosas se daban así, pero ahora es lo mismo porque no voy a poner una foto en la que no me vea como quiero mostrarme o donde no se me vea bien”.

“Me parece que es un excelente medio para tener contacto y hasta ayuda a personas que son tímidas e incapaces de establecer una comunicación en vivo como primera instancia. Lo cierto es que este fenómeno no tiene precedentes y bien puede ayudar a las personas a vivir su vida sexual y romántica de manera más libre y desprejuiciada” concluye Ríos.

Ellas eligen y llevan

Cientos son las aplicaciones móviles que persiguen el mismo objetivo como Tinder, OK Cupid, Happn o Grindr, por mencionar solo algunas. Pero hay una que ha seducido ya a más de 18,5 millones de personas en todo el mundo, se trata de “Llevate un chico”, que tiene como característica principal contar con el mismo número de mujeres y de hombres entre sus usuarios.

Y lo que la hace diferente es que está basada en la inversión tradicional de roles -la mujer propone y dispone-, tiene un formato femenino y anticonvencional.

En la app la mujer da el primer paso, tiene el control para conocer hombres cercanos y afines, de forma dinámica. Tiene además un dejo de ironía que con la intención de hacer una burla al consumismo actual, propone una tienda virtual, donde las chicas son “clientes” y pueden adoptar un hombre con sólo colocarlo en el carrito.