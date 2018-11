Macri confirmó que la superfinal de la Libertadores tendrá hinchas visitantes

El presidente Mauricio Macri anunció este viernes que habrá hinchas visitantes en las finales de ida y vuelta de la Copa Libertadores de América que animarán Boca y River los sábados 10 y 24 de noviembre próximos.

"La final de la Copa entre Boca y River se jugará con visitantes. Les pedí a la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) que se junte con la Ciudad y organicen el operativo. Esta final tiene que quedar en la historia como algo único e irrepetible", dijo Macri en diálogo con Radio La Red.

Macri, ex presidente de Boca (condujo al club entre 1995 y 2008), comprometió a Patricia Bullrich y a su par porteño, Martín Ocampo, para que organicen el operativo y el partido que apasiona a los argentinos vuelva a tener hinchas de ambos clubes, algo que no se da desde hace más de un lustro. "Mañana Ocampo y Bullrich van a anunciar cómo se va a organizar la primer final del 10 de noviembre, será algo histórico. Durante tres semanas vamos a estar hablando de este partido, va a ser una fiesta tremenda", añadió el Presidente.

La última vez que los dos colosos del fútbol argentino jugaron con hinchas de ambos fue el 5 de mayo de 2013 por el Torneo Final de primera división, se jugó en 'La Bombonera' y finalizó 1 a 1 con goles del uruguayo Santiago Silva para Boca y de Manuel Lanzini para River.

"Cuando Palermo volvió en aquella semifinal fueron dos semanas tremendas, esta vez va a ser aún peor. No iré a la cancha, no iba como Presidente de Boca por los nervios y la tensión que me genera un superclásico, así que tampoco lo haré ahora", anticipó Macri.

El primer mandatario se interesó desde muy temprano por el tema de la presencia de hinchas de ambos clubes en la histórica final de la Libertadores y así lo hizo saber en su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Lo que vamos a vivir los argentinos en unas semanas es una final histórica. También una oportunidad de demostrar madurez y que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Le pedí a la Ministra de Seguridad que trabaje con la Ciudad para que el público visitante pueda ir", publicó Macri en su cuenta de la red social. Boca conquistó seis veces la Libertadores y avanzó a la final luego de eliminar al Palmeiras de Brasil, mientras que River se coronó en tres ocasiones y llegó al partido decisivo tras dejar en el camino a Gremio de Porto Alegre.

Ayer, la Conmebol informó que las finales de la Libertadores 2018 se disputarán los sábados 10 (ida en La Boca) y 24 de noviembre, ambas desde las 16. Sin embargo, sólo mencionó al estadio de Boca ya que aún queda pendiente la resolución de la queja que presentó Gremio ante la Conmebol reclamando que le den por ganada la semifinal ante River, algo que se sabrá alrededor de las 19.

En tanto, la última vez que una Libertadores se definió de día (por lo general las finales son nocturnas) fue en 1987 cuando Peñarol de Montevideo se coronó campeón en Santiago, Chile, tras imponerse en la final sobre América de Cali con el gol de Diego Aguirre en el minuto 120 del tiempo suplementario que decretó el 1-0