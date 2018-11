Centurión halagó a Gallardo y le volvió a pegar a Enzo Pérez

Ricardo Centurión, jugador de Racing, tiene una fuerte identificación por Boca. A pesar de ello, Centurión, quien también tuvo pasos por San Pablo de Brasil y Genoa de Italia, se refirió al rival de toda la vida del elenco xeneize y se deshizo en elogios hacia Marcelo Gallardo, su director técnico.

Ricky calificó a Marcelo Gallardo como un estratega “de otro nivel”.

“Ellos (River) tienen un técnico de otro nivel. Da muchas indicaciones, yo jugué por su lado. Les da muchas confianza a los jugadores y a los chicos”, completó Centurión sobre el entrenador millonario.

El Wachiturro también habló de Enzo Pérez, con quien tuviera un altercado en la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores.

“No me arrepiento. Hay que estar en el momento. Él estuvo mal en hacerme ese gesto cuando íbamos 3 a 0. Nos estaban tocando la pelota para todos lados y eso fue innecesario. Yo salté mal y tengo que pagar dos fechas la próxima vez que juegue la Copa. Me arrepiento de eso, pero no de cómo actué porque muchos cometemos ese error. Lo tengo que mejorar. Como también el gesto que hice, que cayó muy mal en Racing. Es el club que me da el plato de comida y me sentí muy mal al otro día porque me fueron a buscar cuando a mí no me quería nadie. Entonces no fue una falta de respeto hacia el club, fue la calentura del momento. Ya hice el duelo y pedí disculpas puertas adentro”.

Además, brindó otros detalles: “Nos dijimos varias cosas y muere ahí. Yo sí tengo códigos. Yo escribí ese tuit en el Mundial y habrá caído mal en más de uno. Pero di vuelta la página. Todos nos decimos cosas adentro de la cancha, pero hay cosas que duelen y que no hay que decir. Te vuelvo a repetir: yo sí tengo códigos”.