Imputaron a Lamas por abusar de una menor en una parroquia 

La situación del excura Emilio Lamas se volvió a complicar debido a que fue imputado por otro delito de abuso sexual gravemente ultrajante. En este caso la denunciante fue Carla Morales, una mujer trans, quien aseguró haber sido ultrajada por el religioso en la iglesia de Rosario de Lerma, cuando era preadolescente. La nueva acusación se conoció horas antes de que el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, recibiera a los denunciantes del acusado.

Por este motivo, el fiscal penal Federico Obeid resolvió ampliar la imputación penal contra Lamas por el delito de corrupción de menores. En el marco de la investigación que lleva adelante, el funcionario procedió en los mismos términos que lo hizo con el caso de Juan Carlos García, el exmonaguillo que acusó al destituido sacerdote de haberlo sometido sexualmente en la misma localidad vallista cuando, al igual de Carla Morales, era un adolescente.

Según lo informado ayer por la página del Ministerio Público, este nuevo delito surge de la denuncia realizada por una segunda víctima, quien ratificó su acusación y brindó más detalles del hecho. Por esta situación el fiscal Obeid resolvió la ampliación penal por el delito de “corrupción de menores agravada por la guarda”. Dicha medida fue presentada el lunes pasado ante el Juzgado de Garantías Nº 8 interviniente, a cargo de la jueza Claudia Puertas. En el decreto de marras Obeid sostuvo que el nuevo proceso contra el excura de 68 años surge de las declaraciones de Carla Morales, quien adujo “haber sido accedida carnalmente en la parroquia de Rosario de Lerma”, donde Lamas se desempeñaba como sacerdote. La mujer, que hoy tiene 38 años, refirió que los abusos ocurrieron cuando ella tenía entre 13 y 14 años de edad.

En sus argumentos, el fiscal reveló que si bien en aquel entonces la denunciante ya evidenciaba cierta inclinación sexual, lo que era conocido por el exsacerdote debido a que la víctima se confesaba con él, pero que hasta ese momento no había experimentado ninguna relación carnal. La víctima, en su declaración, refirió que en una ocasión, en el interior de la parroquia, Lamas la accedió carnalmente, sin que haya ofrecido resistencia, pero que sintió mucho temor. Agregó Morales que todo el acto sexual fue dirigido por Lamas, quien la llevó a la iglesia con la excusa de “rezar”.

Respecto al delito de corrupción de menores, el fiscal Obeid citó jurisprudencia que establece la comisión de dicho delito “aun cuando la víctima ya se hubiera iniciado con anterioridad en esa práctica”. Asimismo, reforzó su decisión con otro fallo en el que sostiene que la corrupción “se consuma con el acto idóneo para depravar, sin que sea requerido que la víctima se corrompa”.

“La damnificada expuso que se encontraba con miedo a que el acusado la lastime”, explicó Obeid al referirse al acto sexual de la joven con Lamas, de acuerdo con lo relatado por la denunciante. El fiscal señaló, además, que la mujer aportó detalles de ese momento, y que fue eso lo que lo llevó a sostener que lo sucedido “afectó de manera prematura la libertad de la víctima a su elección sexual”.

Con estos argumento y el resultado de otras medidas probatorias, el representante del Ministerio Público dispuso la ampliación de la acusación penal contra Lamas por el delito de “corrupción de menores agravado por la guarda”. Indico que dicha acusación se formalizará el próximo lunes en la Fiscalía Penal Nº 1 de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

La incógnita

Por el caso del exmonaguillo Juan Carlos García, el excura Lamas fue detenido el 17 de octubre pasado. A pedido de su abogado defensor, el imputado recuperó la libertad el lunes pasado por disposición de la jueza Claudia Puertas. Cuatro días antes, la misma magistrado había rechazado un allanamiento del Arzobispado de Salta solicitado por el fiscal Federico Obeid.

El objetivo del funcionario era acceder a la documentación del juicio eclesiástico al que había sido sometido Lamas por el Tribunal Eclesiástico por el caso García. El 5 de octubre la Iglesia expulsó al religioso del estado clerical y ese mismo día quedó privado de su libertad.

Con la nueva imputación, el interrogante que se plantea es si se mantendrá la prisión domiciliaria que la jueza Puertas le otorgó a Lamas. Por la gravedad de los hechos que le imputan, en caso de ser condenado le corresponderá una pena privativa de su libertad.

Primera charla con una travesti

Carla Morales, una de las denunciantes del exsacerdote Lamas, presionó al arzobispo Mario Cargnello cuando afirmó que colaborarían con la Justicia, aunque pidió “paciencia”. “Yo le dije, no voy a ser hipócrita, ya no tenemos paciencia. Las víctimas no tenemos paciencia, tenemos que sanar. Si ellos son responsables de las heridas, le dije que apuren”, aseguró la excatequista al terminar la reunión.

El arzobispo indicó que era la primera vez que hablaba con una travesti, por lo que Carla indicó que aprovechó la oportunidad para discutir sobre la postura de la Iglesia: “Él me hablaba de la naturaleza, y yo le decía, la naturaleza la dijo un hombre, no es que vino la naturaleza y me dijo: yo soy la naturaleza. Me dijo que ellos se basan en la biología y en la naturaleza, y que si nací con un pene me tienen que considerar varón. Yo no estoy diciéndole a la gente que me vea como mujer. Es más, le estoy diciendo que yo soy travesti”, indicó.

Carla aseguró que también le pidió que respeten la Educación Sexual Integral. Mientras, los estudiantes de secundarios marchaban exigiendo acatarla alrededor de la plaza.

Cargnello declarará mediante un escrito

El arzobispo Mario Cargnello recibió a los denunciantes del excura Lamas y les aseguró que “colaborará con la Justicia”. Detalló que presentará su declaración mediante un escrito haciendo uso del “trato especial” que le otorga el Código Procesal Penal. Mientras, mantuvo su postura sobre las actas del juicio eclesiástico: que las pidan en Roma. Además, reconoció que existen otras víctimas, pero que no facilitarán esa información porque “no quieren denunciar”. Es la primera vez que Cargnello recibe a los denunciantes desde que se desató el escándalo por abusos sexuales. Cargnello se excusó ante Carla Morales y Juan Carlos García: “Dijo que había estado ocupado y que se dio ahora. Le dije que se dio ahora porque le pedimos audiencia”, le reprochó García.

El exmonaguillo también le pidió que “discipline” al cura Jesús Quintana, “Me echó de la iglesia cuando conté. Fue un encubridor e irá a declarar. Al parecer en acuerdo con Lamas trataron de ocultar todo”, aseguró. La respuesta del monseñor sobre Quintana y otros funcionarios de la Iglesia que tampoco habrían escuchado a García, fue que “quizás no te creyeron. Me terminó diciendo, denuncialo flaco”, contó.