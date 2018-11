Patricia Bullrich: “El que quiere estar armado que ande armado”

Durante una manifestación de repudio de un grupo de estudiantes universitarios en Río Cuarto, Córdoba, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzó una polémica declaración al ser consultada por el policía Luis Chocobar, que irá a juicio oral por matar a un ladrón en la Boca.

Al salir de un local de comidas, Bullrich habló con la prensa, mientras al unísono se escuchan los insultos en grupo de estudiantes y fue contundente al decir que Chocobar “actuó en defensa de la gente”. “Actuó para defender a la gente, a un ciudadano americano que lo estaban apuñalando”, respondió en un primer momento. Después se preguntó: “¿Le vamos a dar perpetua a quien defendió a un ciudadano?”.

Luego, al ser preguntada sobre los ciudadanos podrían querer estar armados o hacer justicia por mano propia, la funcionaria respondió: “El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada”.